【大醬園】龔嘉欣朱晨麗真心不和？　監製梁材遠：是非梗係有！

無綫電視劇《大醬園》雖然到本月20日才正式出街，但早已備受關注，全因拍攝期間主角之一的龔嘉欣曾在私人社交媒體暗指有演員頻頻請病假而令她要連續開廠，最後體力不支送院，繼而傳出她與另一位主角朱晨麗不和，後來兩人更疑似隔空罵戰，朱晨麗更寫下：「要炒作！走遠點！不送！謝謝！」令二人的不和傳聞甚囂塵上，而今日（18日）在將軍澳電視廣播城舉行的宣傳活動二人亦雙雙缺席。

龔嘉欣與朱晨麗是日均缺席劇集宣傳活動。（陳志嵐攝）

《大醬園》的監製梁材遠在接受訪問時說每一位演員都拍得很辛苦，談起龔嘉欣與朱晨麗，他就說二人的特質不同：「拍咗好多女主角嘅戲，鍾嘉欣、香香（岑麗香）每個都有自己嘅氣質，唔好比較。」當提到龔嘉欣指有演員常常請病假，材叔就維護道：「拍咗三個月點可能唔病？都體諒嘅。是非梗係有㗎喇，男仔同男仔都有啦！我覺得都係體諒。（覺得她們的關係如何？）我睇片都好有愛，兩姐妹都交足戲。（鏡頭後呢？）鏡頭後唔跟得咁多啦，冇隔夜仇嘅，同邊個唔妥下部戲可能又會合作。呢行好得意嘅，鏡頭前就做戲裏面嘅角色。」

監製梁材遠說這些年來見證着龔嘉欣的成長和進步。（陳志嵐攝）

至於同劇演員何廣沛與吳業坤在接受訪問時談到會否有演員比較難夾，何廣沛說：「我同個個演員都好夾得嚟，見我攞過最受歡迎電視拍檔就知啦！」他們又沒有發現有演員常常請病假而影響拍攝進度；至於龔嘉欣說因此要連續開廠甚是辛苦，坤哥就說：「全世界都踩幾日！我第一次踩48個鐘！一個禮拜有三、四日都喺架車到瞓。」何廣沛說：「連續開幾日真係好閒，對演員嚟講當食生菜，其實唔算煎熬或者係辛苦。（三位女主角的關係如何？）關係好好、大家都好一致，都冇嚟到今日宣傳，幾夾！」