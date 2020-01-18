ERROR無懼與「勁歌總選」正面交鋒　保錡：佢都係頒畀自己人！

ViuTV於周六（18日）舉行《電競巨Sing Show》，MIRROR、ERROR、陳潔靈、許廷鏗、AGA江海迦、Gin Lee李幸倪等一眾歌手為慈善傾力演出，ERROR主動提到無綫是日舉行《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》，保錡（吳保錡）毫不留情說：「佢都係頒畀自己人，有乜所謂？（正面對碰怕有比較？）有冇所謂！我做KOL係網絡上嘅人睇嘛！」阿Dee（何啟華）續言：「我覺得冇話鬥唔鬥嘅，喜好問題姐；鬥的話全世界都鬥緊啦，最緊要做好自己，我有信心呢個節目係搞笑嘅！」

ERROR出席《電競巨Sing Show》。（陳順禎攝）

作為歌手的ERROR，193（郭嘉駿）說：「我覺得我哋應該有資格參加隔籬台嘅頒獎典禮！」保錡提出：「佢都冇播我哋嘅歌！」肥仔（梁業）説：「人哋咁小器就算啦！」193續言：「如果將來有機會，任何頒獎禮可以畀任何人參加，我哋又會有機會去角逐下。」ERROR成員又不忘稱讚公司ViuTV：「好嘅地方係好大愛，即使藝人喺其他台拍節目，亦都可以喺ViuTV拍。」阿Dee以本日節目為例：「以前細個睇電視就係呢種感覺，好多唔同嘅Artist喺電視做表演。」193贊同道：「你睇外國、韓國、大陸任何藝人都可以去唔同電視台，咁對藝人同觀眾都好；但我諗都好難，我哋有生之年都睇唔到呢日。」