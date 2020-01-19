【全民造星II】Team B合體想拍綜藝　陳潔靈：打算同ViuTV鬥過？

ViuTV於周六（18日）舉行《電競巨Sing Show》，MIRROR、ERROR、許廷鏗、AGA江海迦、Gin Lee李幸倪、陳潔靈與（Miss Chan Chan）《全民造星II》一眾參賽者為慈善傾力演出，陳潔靈更主動邀請她所領導的《全民造星II》Team B成員一起演出，成員包括：洪助昇（Aiden）、崔可迪（阿Lu）、劉瑞祈（K Lau）、李國煒（Benson）、梁兆豐（肥豐）、麥兆恆（John Mak）、梁文賢（Godric）、梁瑞峰（June）、陳樂（Justin），Miss Chan Chan說：「其實我想Group曬成個B Team㗎，不過有幾個唔得，我最想佢哋證明呢段時間嘅進步。（好錫佢哋？）唔係太錫㗎咋！」John Mak隨即表示他們剛剛才被鞭策完。

Miss Chan Chan希望他們在直播時能爆發更多能量。（陳順禎攝）

問到Team B成員對Miss Chan Chan這個導師的看法，肥豐不假思索說：「好！諗都唔使諗！係愛啊！」K Lau續言：「其實好溫暖，我哋鬆懈嘅時候會提醒我哋！」Justin說：「Miss Chan Chan對表演嘅要求係高嘅，呢樣係Artist必須具備嘅心態。」Aiden：「我哋每個人唱歌嘅小毛病佢都會細心咁同我哋講，希望我哋呈現更好嘅表演。」

對於節目直播，眾人皆表示很是緊張，Miss Chan Chan則說要將緊張化作亢奮。（陳順禎攝）

擁有IG帳戶的Team B又提到接下來會有新搞作，肥豐說：「未來有更多表演，或者拍綜藝節目。」Miss Chan Chan隨即題問：「你哋打算同ViuTV鬥過？」眾人立刻耍手擰頭，Godric解畫道：「大家喺《全民造星II》見到我哋表演嗰面，比較少見到生活上嘅一面，可能就會拍啲Vlog同大家分享。」Miss Chan Chan細心發現阿Lu未說過話就將咪遞給他，阿Lu說：「好開心Team B再合體。」又表示會多些拍Cover，亦會挑戰Rap：「咩都試下，唔好限制自己。」