【收視滯後報告】頒獎典禮創佳績　力壓三大騷成綜藝冠軍

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月6日至1月12日。劇集來說，《愛•回家之開心速遞》依然未能重返高峰，而上周只有一字頭的《丫鬟大聯盟》終於升上二字頭，首播的《黃金有罪》卻也高不了多少，只有一件能讓TVB感到高興的是，《萬千星輝頒獎典禮 2019》創出了好成績。

改成一星期播足七天的《愛•回家之開心速遞》，今次是第二次派發成績成，周一至周五是24.7點，周六19.4，周日則是24.2，跟上周一樣，周六是比較低的，但周日卻能維持與閒日的收視點，進一進印證TVB改為播足七日其實是對的。

《愛•回家之開心速遞》成無綫救命草。(螢幕截圖)

至於《丫鬟大聯盟》雖然由一字頭升上二字頭，但其實也只有20.3點，剛剛夠數，今次再不能用新年假期做籍口，這部劇集看來注定是悲慘收視。以七十年代香港作背景的《黃金有罪》也好不了多少，首周收視為22點，絕對是合格水準以下，尤其三大男主角充撐場面下也未能首周獲得好收視，加上網上暫不見有熱烈討論，要想在後來追上怕是困難重重。

《黃金有罪》出師不利。(劇照)

兩大黃金劇失利，靠《愛•回家之開心速遞》苦苦支撐之外，TVB還有另一個好消息，就是《萬千星輝頒獎典禮 2019》創出比較好的成績，有28.4點。要知道，2019年無綫播出的另外三大騷，《2018 年度勁歌金曲頒獎典禮》只有14.9點，《2019香港小姐競選決賽》20.9點，《珍惜香港發放娱樂TVB52年》（即台慶）26.3點，相對於這三個節目，頒獎禮算是很高了。加上，在當日早有網民發起罷睇頒獎禮，依然高收，TVB會感到安慰吧？

港姐睇靚女都咁低收視，又真係慘。(資料圖片)

+ 9 + 8 + 7

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均24.7點，最高收視周二(07日)晚26.2點，周六(11日)晚19.4點，周日(12日)晚24.2.點。《黃金有罪》周一至五平均22.0點，最高收視周二(07日)晚22.7點。《丫鬟大聯盟》周一至五平均20.3點，最高收視周二(07日)晚21.0點。《律政新人王II》周一至二平均5•7點。《美味天王》周三至五平均5.9點，最高收視周五(10日)晚6.6點。

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