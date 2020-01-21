駱胤鳴獲男友再補浪漫求婚　太驚喜反惹猜疑：擔心佢會出軌

組合「SiS樂印姊妹」成員駱胤鳴（烙印）早前宣布正式成為準人妻，將會在12月與拍拖5年的圈外男友「哈士彬」拉埋天窗！雖然烙印曾在IG分享男友用麥樂雞盒求婚的過程。但可能過程過於簡單，「哈士彬」竟然在日前再給烙印補上一個驚喜求婚，相當浪漫！

「哈士彬」日前在迪士尼樂園安排了一場夢幻求婚，但烙印接受《香港01》訪問竟然講道：「我覺得我哋結唔成婚㗎喇！（下，點解呀？）佢咁樣呃我喎，騙子。」「哈士彬」接着淡定地說：「故事係咁嘅，其實我叫咗Mayanne（麥美恩）約佢哋去迪士尼玩，仲叫埋佢（烙印）問我去唔去，因為有免費飛，但我就話唔得呀，嗰日要返工。咁佢（烙印）就好開心同許文軒同Mayanne去玩，仲諗住自己做佢哋嘅煙幕。」

當烙印影緊相時，男友喺身後已經做好準備！

而當Mayanne照住「哈士彬」的指示，安排烙印與卡通人物合照時，「哈士彬」就突然現身帶上玫瑰花上前求婚。而他們更笑言：「現場最搞笑係啲人以為許文軒向Mayanne求婚，點知攞住札花係我。當時真係好緊張，都唔知自己講咗啲乜，因為得3分鐘，又唔想阻住後面排隊影相嘅人，所以係好慌亂嘅情況下完成，冇乜記憶。」

恭喜晒呀！！

烙印更笑言整個過程只得一下嘅感動，她稱：「當時好多唔識嘅人衝上嚟，越嚟越多人所以我好驚。因為我好驚俾人圍住，之後就好驚好驚，想快啲快啲，所以有一下感動，之後就冇咗，又開始嬲。（嬲咩呀？）佢呃我囉，之後就一路問，原本個個都知連米奇都知，得我唔知。之後又諗，做咩唔叫我着靚啲，又開始擔心點解佢可以呃到我又呃埋我身邊啲人，又擔心佢會出軌。」

真係好多人圍住送祝福！

唔知幾時到許文軒呢？

點撃下圖睇全過程！

+ 6 + 5 + 4

雖然求婚過程相當順利，但由於「哈士彬」未有事前告知未來外母而激嬲對方，「哈士彬」解釋道：「因為我見過太多都係喺屋企人嗰邊走漏風聲，所以就冇講，嚟緊都要買啲嘢上去氹返佢。」

「哈士彬」透露將求婚戒指放入M記盒入面送畀對方！

之前麥樂雞盒求婚，烙印已經好滿足！（IG/@lokming15）