陳國強發表離開無綫前最後新年賀辭　點名讚《牛下女高音》收視勁

無綫（TVB）今日（22/1）宣布陳國強公司董事局主席及非執行董事職務，今年2月4日生效，並展開退休生活。同日，陳國強亦發布任內最後一份農曆新年賀辭。除了指政府的支援措施不能惠及電視行業，陳國強亦大讚台前幕後用心經營，不少節目的收視在過去半年更有上升趨勢。

一年伊始，萬象更新！我謹代表董事局同寅祝願電視廣播有限公司全體同事萬事如意，闔家康泰，鼠年進步！

農曆新年將至，但示威衝突事件持續逾半年未止，雖然近日局勢有稍為平靜跡象，惟市道仍未復甦，經濟前景不明朗。本地零售市場多月來受重創，訪港旅客大幅減少，經濟衰退影響各行各業，無一倖免。政府連番推出一系列措施支援中、小企業，但卻未能惠及電視行業。我們希望政府能正視問題，為廣播界制定適切的紓困政策和措施。

上周舉行的《萬千星輝頒獎典禮》戰況空前激烈，結果眾望所歸，觀眾反應熱烈，錄得26.6點的收視，再加上超過51萬網上串流觀眾。要在眾多提名候選人或節目中脫穎而出實不容易，得獎者都真情流露，有不少難掩興奮之情，激動落淚，紛紛多謝TVB和在座高層、感謝同事鼓勵和家人支持。但我認為得獎者最需要多謝的是他們自己！就如獲最佳劇集《白色強人》的監製所言，他憶述珍姐的教導，要做得好沒有捷徑，除了用心和努力，再沒有第二條路可以行。我祝賀各得獎藝員和製作團隊，能踏上頒獎台的每一位得獎者都是經過多年苦幹和磨鍊，不斷進步，他們獲獎是實至名歸，每一分努力都值得表揚。

在台前幕後同事的努力下，不少無綫節目的收視在過去半年有明顯上升趨勢，例如《牛下女高音》、《金宵大厦》、《解決師》、《Do姐有問題》、和《娛樂大家》等。《東張西望》和《愛．回家之開心速遞》改為一星期七天播放亦受到觀眾歡迎和追看。

我再次感謝各位同事上下一心，堅守崗位。希望香港在新的一年可以走出陰霾，得見曙光，迎來一番新氣象。