莫竣名黎學勤再拍檔主持ViuTV節目　檳城做酒店老闆與女嘉賓互動

黎學勤（左）與莫竣名（右）繼2018年飛往韓國、蒙古與俄羅斯拍攝《一路向西伯利亞》之後再度合作，但不是去極寒之地，反而前往熱帶國家馬來西亞檳城體驗當酒店老闆的滋味。（資料圖片）

兩大新世代廣告男神 ── 黎學勤（Jeffery）和莫竣名（Louis）近年踩入電視界，曝光頻頻，前者早前才有份演出由王貽興與劉翁自編自導的劇集《黑市》其中一個單元《全家覆》，後者更是《入住請敲門》系列的主將，擔任「靈異地帶衝衝子」首席行動員，節目於兩年內已開拍三輯，相當厲害。而他倆於2018年一同飛往韓國、蒙古以及俄羅斯拍攝的ViuTV節目《一路向西伯利亞》，在當地以社交網站邀請當地美女同遊景點作為賣點，播出後獲得不俗迴響，相隔兩年，Jeffery與Louis再次獲ViuTV邀請合作拍檔，不過並非如觀眾估計般飛往極寒之地拍攝《一路向西伯利亞2》，反而轉到熱帶國家馬來西亞的檳城做老闆！

據了解，新節目暫名為《飛檳吧！男神》，預計於3月底、周一至周五晚上11時播出。Jeffery和Louis及製作團隊於一月初飛往當地，逗留差不多3個星期終於完成所有拍攝工作，並於今天（22/1）乘機返港。Jeffery接受訪問時透露，節目裏他與Louis將會齊齊做老闆。「拍攝節目嘅地方其實係一間Resort，入面有酒店同酒吧，我哋就要經營呢個地方，令到生意額提升，過程中我哋有啲任務要做，通過呢啲任務，去體驗一下做老闆嘅感覺，而我哋仲有個終極任務，就係要搵出一個幕後大老闆，係一個女仔嚟嘅，因為佢嘅邀請，我哋先會飛過去檳城幫手。」這類節目又怎會少得美女助陣？秉承《一路向西伯利亞》的節目方針，《飛檳吧！男神》亦會找來幾位馬來西亞美女撐場，「我哋會同女嘉賓一齊完成任務，中間會有啲Interaction咁囉。」Jeffery說。暫時知道獲邀嘉賓包括當地知名博客Esther Zhen（艾斯特珍）和Carmen Layrynn。

莫竣名與黎學勤在《一路向西伯利亞》節目中，嘗試在西伯利亞地區，在社交網站結識不同俄羅斯美女，邀請對方結伴同遊。（節目截圖）

莫竣名與黎學勤兩年前曾在《一路向西伯利亞》節目合作。（節目截圖）

在《一路向西佰利亞》裏，莫竣名在凍到爆的貝加爾湖的安加拉河畔，先來一個俄式桑拿，再於零下唔知幾多度的氣溫中赤身跳河，絕對瞓身。（instagram.com/viutv）

秉承《一路向西伯利亞》的節目方針，《飛檳吧！男神》亦會找來幾位馬來西亞美女撐場，暫時知道獲邀嘉賓包括當地知名博客Carmen Layrynn（左）和Esther Zhen（艾斯特珍，右）。（facebook圖片）