【武漢肺炎】內地真人騷逼藝人吃野味　葉璇驚嚇：將整個蝙蝠嚼碎

內地武漢肺炎肆虐，導致內地許多省份城市以及其他國家地區確診人數持續上升，並出現多宗因病而死亡的個案，令人甚感擔憂。內地國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日接受央視的訪問，表示武漢肺炎的病源可能是來自竹鼠、獾這一類的野生動物。而官媒《人民日報》亦在微博官網貼出「禁止野味市場，管住我們的嘴」的貼文，呼籲大家要多多關注。

據指武漢肺炎的病源可能是來自竹鼠。（人民日報微博圖片﹑西瓜視頻截圖）

而近年已將事業重心轉移內地發展的葉璇，亦第一時間在個人微博轉貼文支持，並爆出自己曾在拍攝綜藝節目時被逼吃野生動物，如竹鼠﹑蝙蝠等食物，引起廣大網友討論更揚言該節目就應該要封殺。

武漢肺炎極可能是由竹鼠引起，正正因為如此令葉璇回想起自己曾經的經歷，她在個人微博留言說：「想起有個制片人叫我們鏡頭前吃來歷不明的竹鼠、蝙蝠，有些演員拒絕吃，願意吃的演員就跟節目組欺負我們、還對外說我們不敬業耍大牌。」似乎對該事件留下不好回憶。而有粉絲得知她有如此經歷，亦好奇問道這一些野生動物如何吃得下去呢？對此葉璇就繼續爆料說：「有人能整個蝙蝠頸嚼碎還對着鏡頭沾沾自喜，匪夷所思。」

葉璇曾在節目上被逼吃野生動物。（影片截圖）

該節目似乎要吃不少野生動物。（影片截圖）

葉璇還不停爆出節目組不合理的要求：「簽合同時並沒有條款說要吃野味，拍攝期間突然叫我們吃。我們認為宣揚吃不衛生的食品不道德拒絕吃，但是制片人說為了收視率讓我們犧牲一下。很願意吃的那位，後來用詭計誣告别人不敬業也就可以理解了，原則標準不同。」不少網友聽到她一連串爆出節目組的不合理要求之後，都覺得這一種節目應該要封殺。

經過翻查資料得知，葉璇參加的綜藝節目叫《今天吃甚麼》，每一期參加的明星們要通過自己努力獲得特定食材，之後要製作出具有意義的一餐美食。而葉璇在其中一集中就要煮竹鼠並與他人分享此道美食。