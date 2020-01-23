李國麟為同事發聲表不滿　急開記招拆彈：自己用錯咗方法

有「綠葉王」之稱的無綫男藝員李國麟（窿哥）早前接受《香港01》的「觸目配角」專訪，大談過去四十多年在無綫打拼的日子，亦對公司近年的製作及一年簽六個騷政策大表不滿，訪問出街後有極大的回響，有網民留言大鬧無綫冇良心，亦有網民鬧爆窿哥一竹竿打翻一船人，說話欠公道，反應兩極化。

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今日（23/1）窿哥就此事開記招道歉，承認在專訪中忽略了其他人的感受：「喺個訪問中，自己當時就好似火山爆發咁，將咁多年積係心裏面嘅鬱結講咗出嚟，嗰陣時我淨係講一啲負面嘅嘢，冇講正能量嘅嘢，我覺得自己係唔啱，因為啲言論好影響一班好用心嘅製作人，我嘅言論係抹煞咗佢哋，其實我嘅出發點都係想反應畀公司知道而家有咩問題存在，我承認自己用錯咗方法。」

窿哥對自己之前一番言論影響到其他人心感抱歉。（葉志明攝）

提到擔唔擔心此事影響續約？窿哥直言：「如果呢件事影響到嘅話，自己都要檢討下，亦代表我喺市場上冇價值，佢哋要清楚知道我嘅出發點係為咗咩，如果我係踩公司，又冇養育之恩，呢個人就抵炒，我每次工作都好全心全意，我真係好愛呢間公司，如果佢哋覺得我在市場上，可用性不高唔用我，我都冇辦法。」問有否為言論感到後悔？窿哥坦言沒有後悔，但日後會在說話上更警惕，會深思熟慮後先講出口。