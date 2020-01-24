梁詠琪孖6位後輩聲演廣播劇　其中一位仲好靚女

梁詠琪(Gigi)去年底推出温暖人心作品《平安夜》大獲好評，更成為本地3大電台冠軍歌曲，於這個冬天帶來好天氣。有見及此，唱片公司特別重視，將歌曲加強力度，製作《平安夜》(打打氣版)，在2020年繼續為大家加溫，讓這個冬天不再冷。有樂迷表示要「循環播放」《平安夜》，Gigi表示：「很開心新歌有好成績，更高興的是收到歌迷的迴響，都說《平安夜》讓他們放鬆心情，將日常的煩惱都驅走，心靈得到平靜，這才是我最希望得到的效果。」

Gigi孖後輩年三十出廣播劇。

為配合《平安夜》(打打氣版)宣傳，特別設計6個不同的小故事，以廣播劇模式呈現。除了Gigi親自聲演外，《梁詠琪音樂說故事》廣播劇，加入了6位後輩歌手的參與，包括Jace(陳凱詠)、Gary(趙浚承)、Yan Ting(周殷廷)、樂隊Dusty Bottle主音Kerryta、樂隊ONE PROMISE主音文廸和Oscar(涂毓麟)。6個故事角色均來自Gigi《平安夜》的動畫MV，他們都是第一次和Gigi合作，各人除了表示愉快外，當日也提早到場和Gigi對稿。後輩歌手們因為怕NG而成為錄音時間最長的一個，大家都各自不斷背稿，非常認真，令錄音室突然變成考試場。

Gigi新歌《平安夜》(打打氣版)及《梁詠琪音樂說故事》廣播劇1-3集，將於1月24日(農曆年三十晚)在各大數碼平台上架，新一年繼續為大家打打氣！

Dusty Bottle主音Kerryta仲係靚女添！（IG@Kerryta）