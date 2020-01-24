【武漢肺炎】鄧梓峰食龍蝦麵慘遭網民改圖：大家高抬貴手

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴大，武漢封城，人心惶惶。香港目前出現了3宗確診個案，經歷沙士（SARS）非典型肺炎之後這次香港人的衛生意識提高不少，連不少明星也在個社交網站呼籲大家記得要多洗手，外出要戴口罩。

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早前有專家推測這次武漢肺炎的源頭有可能是蝙蝠，原因是在2003年時候沙士疫情病毒源自中華菊頭蝠，而今次武漢肺炎的新型冠狀病毒，與當年沙士病毒甚為相似。但是現在又有一些理論推翻可能並不關蝙蝠的事，可能是蛇，不過暫時為止還沒有完全證實到究竟病毒源頭來自那裡。但是無阻現在全港市民做足防範這個武漢肺炎的措施，相信大家也感到不少壓力。而香港人就算在這艱辛環境中亦懂得苦中作樂，藝人鄧梓峰（六郎）他昨日（23日）在Facebook發布了一張與朋友吃龍蝦麵的照片，但竟然叫網民不要改圖，因為他吃的那個龍蝦麵實在太像一隻蝙蝠，他說：「一係唔食，一食就食龍蝦麵！大家高抬貴手，唔好將我隻龍蝦P（修圖）咗做蝙蝠。」他開玩笑後，抵死的網民當然「聽從」他的意見，修了不少好笑又抵死的圖片，令大家看完這個帖子感到心情愉快不少。

真係要睇改圖，包讀者會笑死！