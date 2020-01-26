【武漢肺炎】劉德華宣布取消12場演唱會　「祈願所有人健健康康」

近日武「武漢肺炎」在世界各地有大規模擴散跡象，香港多項大型活動都要取消，而原定2月15日舉行一連12場演唱會的劉德華，再次宣布取消所有香港場次，歌迷需要再度等待最新消息。

劉德華宣布再取消香港演唱會。（網站截圖）

劉德華宣布再取消香港演唱會。（視覺中國）

劉德華今日（26日）在個人網站上宣布取消香港演唱會，他寫下：「親愛的朋友和家人們，想了又想，盼了又盼！多期待My Love演唱會能如期跟你們分享，多努力希望去完成和大家的約定。但鑑於疫情發展，以保障觀眾的健康為前提，決定取消香港演唱會。抱歉！祈願所有人健健康康，共渡難關！」

劉德華再取消香港演唱會，感到抱歉。（網站截圖）

個唱經歷三度取消

劉德華《My Love香港演唱會》原定2月15日為首場，總共12場，當中包括7場補場，另加5場加場，日期如下2月15-18、20-23 及 25-28日，現宣布全部取消。



其實今次演唱會前前後後已經經歷三度取消，原定2017年年底舉行的跨年個唱，同年1月華仔在拍廣告時墮馬受傷，痛心決定取消該次演唱會。隨後再入紙申請到2018至2019跨年檔，起初亦順利舉行，但中途華仔感染流感，要臨時取消餘下7場個唱。為了這7場，華仔再度入紙紅館，排除萬難終於取得2020年2月新春後檔期，可惜又遇上武漢肺炎肆虐，被逼三度取消。