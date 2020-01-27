【武漢肺炎】周柏豪為囡囡做足防疫措施　考慮搭飛機後自我隔離

周柏豪大年初二（26日）參與無綫節目《金鼠迎春接萬福》，有女萬事足的柏豪，談到現時事事都以BB為先；電話長期處於低電量的狀態亦沒有去充電：「一個鐘幫囡囡換兩次片，根本唔得閒撳電話，於是長期冇電都由得佢。（親力親為照顧BB？）由Day1開始到而家都係，呢個係責任嚟，希望BB健康開心成長。」

＊周柏豪認為現時平安健康最重要。（梁碧玲攝）

近來武漢肺炎肆虐，周柏豪說自己會做好消毒與戴口罩等防疫措施：「而家大家見到我冇係因為要做嘢、冇辦法，但係好開心見到幕後100%嘅同事、手足都帶緊口罩。」柏豪和太太亦談好今年農曆新年不去大型團拜：「可能細細地幾個親戚嚟屋企見下BB，盡可能都唔會畀佢哋抱BB，佢哋都好識做唔會自己抱。」為保護BB，柏豪又會定時為BB探熱：「BB唔出街、唔會帶佢周圍走，亦都唔會同佢太過近、成日哄佢錫佢。（會忍唔住？）以前一日錫十啖，而家一日錫一啖！」

周柏豪在肺炎肆虐前已有先見之明、買了不少口罩，皆因自己除了工作以外甚少出門，會將口罩讓給家人及老人家使用。（梁碧玲攝）

周柏豪不時都需要到外地工作，問到會否因為疫情而減少這類工作，他說：「有時唔係自己決定減唔減少，而係好多活動都會因此而改期、甚至取消；愈多人聚集嘅地方傳染機會就愈高，減少傳染機會（取消）都係必要，都冇辦法。」周柏豪下星期亦需要乘飛機到馬來西亞和新加坡工作：「都會做足保護自己嘅措施。」柏豪又說現在回家之前都會用酒精消毒：「我有同太太商量，搭完飛機返嚟要唔要自我隔離幾日，睇下有冇事先再返屋企。」