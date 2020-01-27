【武漢肺炎】彩豐行口罩疑加價被轟　陳庭欣為男友解畫：價沒改變

陳庭欣與彩豐行老闆男友Benny感情要好。（IG：@toby_yanyan）

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，全城瘋搶口罩及各類消毒產品，有商家甚至炒至過千元一盒發國難財。早前陳庭欣（Toby）於網上鬧爆黑心藥房，並宣布彩豐行老闆男友Benny新年加班工作，準備大量口罩供應，並聲言「絕不加價」。今日初三啟市前大批市民已經喺分店外排隊，點知惹來公關災難，網友力數三宗罪﹗

陳庭欣連日來直擊男友加班情況。（影片截圖）

Toby新年期間不停更新社交網站，除咗分享新年行程及工作，亦直擊男友落手落腳準備防疫產品情況，揚言：「大年初二要繼續加班，趕緊分貨到各大門市啊﹗所有防疫消毒產品絕無加價！」初三寒冷天氣警告下，大批市民早早排隊等開門購買口罩，點知惹起眾怒力數罪名：

網友指大批市民嚴寒下於分店外排隊。（連登討論區）

- 加價

Toby於網上張貼各種防疫產品價錢，但連登網友稱：「網上講50蚊盒 去到120蚊盒出邊有成幾百人排隊﹗」有坐地起價之嫌。

陳庭欣影到彩豐行準備大量防疫產品，但網友指部份分店一盒口罩都無，有搏宣傳之嫌。（IG：@toby_yanyan）

- 量少

連日來Toby直擊男友公司加班情況，稱已送貨到各分店，但似乎貨量不似預期：「喺沙田排咗幾百人，就開門有人問先知得四十盒咁大把﹗」更怒斥：「肺炎高傳染性大家出哂黎交叉感染，又嘥一個口罩落街﹗都已經短缺嫁啦，你受唔受得起依個時候黎厄光環呀？」

網友指口罩盒上未見有醫學認証，抗菌成效成疑。（影片截圖）

- 質量成疑

有到場成功購買口罩嘅網友指：「得十幾包包裝口罩，完全無盒裝口罩。」亦未見有各醫學認証標籤，抗菌質量成疑。

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我哋就呢件事搵過陳庭欣，佢表示：「大家好，對於今早各分店造成混亂和不便，衷心致歉。

各同事現忙於處理協調中。農曆新年期間，人手及貨源實在非常短缺，包括包裝部、運輸部、分店員工等等，導致存貨不能提供到部分分店，所有防疫產品本身存貨數目非常有限，但我們已盡力將貨倉內所有現貨安排配分給大家購買；各種產品的價錢均如以住沒有改變。再一次為大家帶來的不便衷心致歉，我們會加緊努力去安排，製造各種消毒產品以及緊密聯繫口罩供應商，繼續盡力為大家服務。謝謝！」

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