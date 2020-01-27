【高比拜仁逝世】8、90後的青春回憶　他的意志影響兩代人

高比拜仁（Kobe Bryant）在香港時間星期一凌晨時份因直升機墜毀事故不幸遇難，終年僅41歲，除了他之外，其 13歲的二女兒吉安娜（Gianna）也在墜機事故中喪生，同機尚有另一參賽者及家長，連同機師在內，機上9人全部罹難。

Kobe的死在全世界投下一顆震撼彈，無論是體育界、政治界和娛樂界都有不少人紛紛表示悼念，事關他除了是歷史上的籃球傳奇之外，知名度也是十分之高，即使不打籃球也基本聽過Kobe Bryant這個名字，說他是世界曯目巨星也不為過。

高比拜仁（Kobe Bryant）今晨乘直升機墜機身亡，13歲次女Gianna亦罹難。（Twitter影片截圖）

台灣藝人炎亞綸在收到消息後十分震驚，其後感謝偶像Kobe令他學會努力和不放棄，並指：「只能說謝謝你⋯謝謝你教會我不放棄，教會我努力。你走了可是你的精神會永遠留下。」

炎亞綸在微博發文，向高比拜仁承諾會延續他的精神。（微博：@炎亞綸Aaron Yan）

對的，不少人為Kobe悲痛，尤其是80、90後這些看著Kobe長大的人，這些人只能趕上Michael Jordan的最後階段，卻見證Kobe的輝煌時期。Kobe從來不被認為是天賦最高的一人（當然也不會低），當年加入TVB選秀時也只是排在13位，但他的堅韌和永不放棄的決心令他走上了巨星之路，這亦是無論你愛他恨他都必定同意的說法。Kobe在籃球場上的表現惹來不少爭議，他的得分能力絕對是歷史上頭五位，但卻被批評過分「獨食」，Kobe的確經常將自己設定為第一攻擊手，如果自己有信心能得分的話，絕對會起手，這種捨我其誰的傲氣的確令人又愛又恨。

1996年新秀的Kobe，在新秀賽季參加了全明星入樽賽並成功奪冠，也是唯一一次。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

「你知道洛杉磯凌晨四點鐘是什麼樣子嗎？」Kobe曾經在訪問中向記者發出這個提問，雖然Kobe並不是真的四點開始訓練，但這句說話依然是每個籃球迷的傳說，因為即使不是四點起身訓練，Kobe的努力卻是不容置疑的，多次在受傷後堅持訓練，多次令訓練師對他咋舌，即使在休賽期也堅持一星期六天練習。天才不可怕，勤力的天才才是最恐怖，Kobe教會你無論平庸或天才，要成功就只有一條叫努力的路。

+ 7 + 6 + 5

受傷是籃球員的惡夢，Kobe也不例外，2013年在比賽時受傷並導致阿基里斯腱撕裂，當時在場上痛苦萬分的他，知道這個受傷會為他未來的職業生涯造成不能挽救的傷害，但他依然抱著堅定的心，帶傷罰中兩球扳平比分後離場。自此，Kobe直到退役也不能再打出高水準，但他沒有因為受傷而為自己找籍口，這都是值得大家借鏡的事，不要給自己籍口，努力做好現在，至少不要讓自己後悔。

作為一個球迷，炎亞綸的說話打中了我的心聲，Kobe在籃球界不是最高成就，也不是最高天賦，但卻陪著我們這些80、90後走過青春階段，他的曼巴精神即使未能深刻體會，也足以烙印在我們的腦海，至少每當有困難時，想起曾經有一個人，靠著自己的努力和意志，走過了一段不凡的人生。