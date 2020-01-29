【黃金有罪．劇透】陳瀅背住洪永城搭上林韋辰　兩人感情現暗湧　

無綫劇集《黃金有罪》上回講到木桐（張兆輝飾）與敏晶（姚子羚飾）回港，告知永進（蕭正楠飾）濚木將開展連番鴻圖大計。濚木忽然獲得龐大貸款額，引起永進與敏晶懷疑，木桐解釋公司背後有泰國金主支持。帶喜 （洪永城飾）炒孖展損手被迫斬倉，無意中發現昊峰（黃智賢飾）對莉莉（劉芷希飾）着迷，帶喜心生一計，以博取昊峰信任。莉莉（劉芷希飾）假裝成小虎女友應付香姑，豈料香姑出言侮辱。帶喜趁機開解莉莉，並鼓勵她接受昊峰追求。木桐成功收購岳泰（林韋辰飾）旗下一幢大廈，岳泰對木桐留下良好印象。昊峰不滿濚木業務發展有聲有色，故意羞辱木桐，二人結怨。

敏晶好幫得木桐手。(劇集截圖)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】愛懷舊風泳衣女星 除咗姚子羚仲有邊個愛着一件頭？

明月 (陳自瑤飾) 無意中發現昊峰與莉莉來往，帶喜卻出面充當是莉莉男友，才令明月稍為釋懷。經此事後，昊峰更信任帶喜，並成為其親信。岳泰對敏婷 (陳瀅飾) 一見鍾情，對她展開追求。二人來往甚密，帶喜發現敏婷搭上岳泰，心裡不是味兒，卻又無法阻止。木桐以報答敏晶為公司付出為理由，替她繳付新居首期，敏晶感激木桐助她達成心願。敏晶即將搬走，永進心中忐忑。昊峰與帶喜密謀向岳泰報復；永進向帶喜套料，木桐得知他們計謀，決定與岳泰聯手對付昊峰。

敏婷將會背住帶喜同岳泰發展。(劇照)