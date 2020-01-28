【武漢肺炎】池美麗代購口罩被指食人血饅頭：我不是在做生意！

飾演池美麗嘅鍾凱琪，連日來都有於網上呼籲大家記得做好防疫措施。（IG：@yukimi_chung）

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，全城瘋搶口罩及各類消毒產品，有商家甚至炒至過千元一盒發國難財。因處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演「池美麗」而為人熟悉的鍾凱琪，連日來代親友托日韓朋友購買大量口罩，怎料被指食人血饅頭，她不禁放負話：「這個新年實在身心疲纍（累）。」

鍾凱琪代親友買口罩搞到身心俱疲，不禁於深夜放負。（IG：@yukimi_chung）

鍾凱琪除了在幕前工作，日語亦已達N1水平，她本身亦有教日文，身邊有不少日本朋友。連日來，鍾凱琪為了幫親友買口罩眼罩，專誠委託日本朋友瘋狂掃貨，怎料被走數，更惹來食人血饅頭的指責。她在個人IG詳細寫出自己面對的6大困難，包括貨源緊絀、成本大增等，亦因為成本增加令她被人誤解，吃力不討好：「半夜放負，這個新年實在身心疲纍（累）。有些人一聽到價錢100元一盒就會以為我在吃人血饅頭。而且當初廠商還沒有取消訂單，我報價給朋友時的價錢跟最後確定的成本價有差別時，別人會以為我在趁機抬價……」

鍾凱琪不停忙於訂購口罩。（IG：@yukimi_chung）

記者重看一次鍾凱琪的相片，她購買的口罩至少有十幾箱，大量貨需要好多資金，但居然有人走數：「我能理解每一個購買者都希望在購買貨品前先看圖了解。但我不是在做生意，每位都要預先詳盡地說明，會很多行政工作……我是一個普通打工仔，真的沒有能力代所有預訂的親朋好友先支付。但好多預留了貨也遲遲未有付款，甚至失聯。如果平時只有一個兩個我不介意送給你。但是現在真是有心無力……」

鍾凱琪為親友撲口罩，點知被指責食人血饅頭。（IG：@yukimi_chung）

鍾凱琪留言全文：

半夜放負，這個新年實在身心疲纍（累）。完全沒有想過口罩這樣非生活必須品，會變成一盒難求。為了防疫不斷向海外的朋友求救。但是我能尋找到如此大的數量，花付出的心血，購買過程中之難處實在非代購者難以明白。

第一，貨源緊絀……即使向廠商落了單，付了費也會在幾日後退回。

第二，貨品成本非常非常貴…… 不是說貨品被炒高了價，而是即使用原價660yen約50 hkd購入，ems 郵費每件也要約25~28hkd... 這還不包括朋友租車去買的車錢和油錢。匯款銀行手續費等看不到的成本｡令到貨品成本價要90~100hkd……

三，吃力不討好。有些人一聽到價錢100元一盒就會以為我在吃人血饅頭。而且當初廠商還沒有取消訂單，我報價給朋友時的價錢跟最後確定的成本價有差別時，別人會以為我在趁機抬價……

四。比人誤解｡因為我是世界性訂貨,雖然訂的全部也是醫療用。但朋友以為我只有日本貨，當我說貨量不夠，要給他韓國或者歐洲的時候。又會以為我在推搪他。。為什麼有日本不給他而要俾次等……

五。資金問題。購買大量口罩一定要大量資金，我是一個普通打工仔，真的沒有能力代所有預訂的親朋好友先支付。但好多預留了貨也遲遲未有付款，甚至失聯。如果平時只有一個兩個我不介意送給你。但是現在真是有心無力……

六。商品說明。我能理解每一個購買者都希望在購買貨品前先看圖了解。但我不是在做生意,我原先的目標也只是希望確保我身邊的人能有足夠保護。每位都要預先詳盡地說明，會很多行政工作……

唉…… 以上列出的也只是冰山一角的問題｡

不過雖然這帶給我無比的煩惱，但既然上天給我機會，讓我有能力做到。我為什麼不努力一下？ 年關難過年年過,困難撐過了就是彩虹。但我不是超人我沒有能力令到所有人也滿足｡我只能盡自己能力希望幫到身邊每一個親朋好友及有限的有需要 人士｡

ps,為了訂貨及整理，我已經多天沒有充足睡眠，頭好痛…………但fighting!

再此我更慎重地感謝一些在海外幫忙尋找貨源代訂及匯款的朋友｡

有韓國留學生妹妹半夜也在幫我落訂，追貨。

有法國新娘在歐洲特意出車去藥房尋現貨及代訂。

更有更多日本人朋友不辭勞苦不斷代尋現貨。

每位也不斷先幫忙預先支付幾千到一萬不等……多謝你們的信任｡

看到此文的好友,千萬不要為此不好意思｡能幫你們是我的榮幸｡我只是想讓你們知道我的難處｡就讓我用口罩來回報我平時迷糊而帶給你們的煩惱｡若你們想謝我。在疾情過後，每人請我食一隻雞肶便可以