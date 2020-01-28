【武漢肺炎】橫店影視城停廠　楊冪、林峯新劇新戲被迫無限期停工

「武漢肺炎」疫情肆虐全球，各地實施不同的入境規定與措施，希望能有效控制疫情。昨天（27/1）橫店影視城亦發出停廠通告。據稱由於新型肺炎防控形勢嚴峻，基於劇組拍攝期間，製作人員需密集活動，容易引起交叉感染，橫店影視城會關閉區內拍攝場景，劇組亦會暫停拍攝活動，暫時未知何時復工。

橫店影視城發出停廠通告。（新浪電影微博圖片）

劇組會暫停拍攝活動，具體恢復時間另行通知。（新浪電影微博圖片）

王晶新版《倚天》停拍

受到今次停廠影響的包括由王晶執導、林峯和文詠珊主演的新版《倚天屠龍記》，有指電影原定新春假期後在橫店開工，但現今被迫要停拍，而古天樂和甄子丹客串演出的戲份已拍攝完成，所以不受停工影響。另外，由羅志良執導、甄子丹主演的《極地搜救》原定昨天大年初三（27/1）復工，但投資方星皓電影有感疫情嚴重，為大家的健康着想宣布暫停拍攝，延至11月才重新開拍，預計損失將逾千萬。而內地多個劇組，包括楊冪主演的《謝謝你醫生》、王凱主演的《大江大河2》等等全部宣布暫停拍攝，根據實際情況再決定復工時間。網民對劇組的決定表示支持：「 安全第一，支持劇組決定。」、「 因為野味這次代價真的太大了。」

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