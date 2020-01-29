俄仔Ansheles忙到冇時間幫ViuTV拍節目：一個人喺香港好辛苦！

俄仔為咗留喺香港生活，由拍綜藝、成立自家品牌、出歌樣樣都做，真係好勤力。（ig圖片)

俄仔Ansheles自從打入香港市場後，工作以綜藝節目及代言廣告為主，去年出新歌之餘，亦成立自家潮流品牌EARON，搞到近乎絕跡幕前。日前佢接受《香港01》訪問時，透露確係因為太忙所以少咗接拍ViuTV節目，但並不擔心會影響人氣。「其實去年我拍咗一個俄羅斯節目，同法國節目，都唔知點解佢哋會搵我，成件事都好癲。」

《Les Anges》喺歐洲播出， Snoop Dogg都做過嘉賓，俄仔有幸獲邀演出，真係好威。

衣錦還鄉 獲邀任俄羅斯節目嘉賓見到偶像

俄仔口中嘅法國真人騷，原來係2011年開播至今嘅真人騷《Les Anges》， Snoop Dogg、Britney Spears都有出演過，俄仔有幸獲邀參與演出，攝製隊更來港拍攝，難怪佢會話開心到癲。「個節目做咗11季，最新一季喺香港拍咗幾個月，佢哋搵我係負責教一個外國藝人點做香港嘅主持。」

除了《Les Anges》之外，俄仔原來亦獲俄羅斯電視台邀請，擔任知名主持人Elena Letuchaya嘅嘉賓，他說：「個電視台由細睇到大，主持人亦都係我偶像，哈哈，所以真係好開心，估唔到真係可以上到俄羅斯嘅節目。」能夠做國際節目嘅嘉賓雖然開心，不過俄仔亦坦言隻身留港發展十分辛苦。「一個人喺香港真係好辛苦，因為今日唔知聽日事嘛，但無論點我都會繼續留喺香港。」

俄仔一講到同俄羅斯知名主持人Elena Letuchaya合作時，不停咁傻笑，佢應該真係好開心。（ig圖片)