梁凱寧離開TVB後有人接手《睇新聞.講英文》　新小花備受力捧

前無綫人氣新聞主播梁凱寧（Maggie）因為甜美出眾的外貌和曲線盡現的身材，曾經備受網民熱烈追捧，人氣直逼不少TVB花旦小生。不過上年宣布離開無綫，大批網民大呼不捨。

梁凱寧上年離開無綫後轉戰到有綫當主持。(IG:maggieleung0722)

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不過江人有人材輩出，無綫要力捧另一人替代她並不難，以前Maggie除了報新聞也有主持資訊節目《睇新聞.講英文》，而她的位置很快便有人取代，就是現在備受力捧的麥詩敏。

1992年出生的麥詩敏，今年29歲，是新聞部的高級主播，麥詩敏相當高學歷，根據網上資料，中學後赴英國Talbot Heath School讀預科，大學回流香港科技大學於工商管理系畢業。麥詩敏主持過不少新聞部皇牌節目，《天氣報告》和《星期日香港早晨》也有她份，最為網民記得的是，在2015年報新聞時，將「中東呼吸綜合症」讀成「中東呼吸中級綜合 呼吸中東 呼 中級呼吸 中東呼吸綜合症」。而麥詩敏的爸爸也是相當有名，是《警訊》的前主持麥振江。

麥詩敏和梁凱寧（Maggie)在《香港早晨》節目留影。(圖片IG:Maggieleung0722)