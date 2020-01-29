【武漢肺炎】江嘉敏花三千幾蚊託美國朋友買N95：手術口罩都缺貨

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，掀起了全城瘋搶口罩及各類消毒產品潮，如今口罩已經變成了日常生活的必需品，但目前市面上可說是一罩難求，大家都千方百計去搶購口罩，江嘉敏 (Kaman) 亦是其中一個。日前陳庭欣 (Toby) 就於她的IG出post表示她男友Benny開設的美容用品公司有大量口罩出售，Kama當時也有留言表示想預留四盒，不過Toby並未有回覆她，而Toby男友出售的口罩亦供不應求，瞬間被搶購一空。

Kaman有於Toby IG留言叫對方為她預留四盒口罩。(IG@kaman_kong、ig@toby_yanyan)

《香港01》電話訪問了Kaman，問她最後有沒有幫襯Toby男友買口罩，Kaman說：「冇呀，我自己搵朋友喺美國買，我朋友喺美國買完寄過嚟，已經到咗喇。本身諗住買手術口罩，但係周圍都缺貨，唯有買N95。買咗3000幾蚊 (港幣) 呀，因為屋企有5個人，平均一個口罩都要40蚊一個。(好貴呀！) 健康無價，我日日都要翻外景同廠，所以我經理人都提定我要買個隨身攜帶嘅空氣清新機，我依家物色緊。」