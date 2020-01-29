【武漢肺炎】有藝人要求退貨口罩　陳庭欣：有人退貨亦馬上處理好

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，掀起了全城瘋搶口罩及各類消毒產品潮，日前陳庭欣 (Toby) 就因為她男友Benny開設的美容用品公司出售的口罩供不應求，而被市民炮轟，更被網民開Post力數三宗罪，質疑口罩的質量問題，最後Toby要公開道歉。

Toby要公開道歉。(節目截圖)

豈料事件並未告一段落，Toby繼續因口罩問題惹是非，有指她於藝人朋友的電話群組中，稱聲可以幫大家手訂口罩，有不少藝人都幫襯了，誰知當他們收貨時，卻有些藝人質疑口罩的質量，並追問Toby的解釋。據悉Toby指出口罩已做了測試，但對方仍然覺得不安全並要求退貨。

有藝人幫襯完Toby男友嘅口罩之後要求退貨。(ig@toby_yanyan)

《香港01》電話訪問了Toby，她坦承的確有人要求退貨：「係有人退貨，亦都已經聯絡咗，事情亦馬上處理好。」至於是否因為質量問題而退貨？她說：「口罩係台灣製造，根據供應商提供，口罩亦有相關認證，不過，都會就今次意見同台灣供應商聯絡跟進。」問到他男友店內的口罩貨源是否充足，Toby說：「所有消毒產品貨數量很有限，相對需要購買嘅人實在太多，要時間去製造，運輸，聯絡供應商，等等。繼續密切跟進中。希望疫情盡快受控，希望相關部門亦可以提供不同渠道俾商戶及市民購入有需產品，謝謝。」

Toby坦言口罩現在供不應求。(ig@toby_yanyan)