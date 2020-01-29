【武漢肺炎】馬國明爆新加坡冇乜口罩：好彩我自己帶咗嚟

「武漢肺炎」疫情擴散全球，各國政府都嚴陣以待今次的疫情，港人外出時亦戴上口罩防止感染。新鮮出爐的視帝馬國明昨日（28/1）現身機場出發到新加坡出席商演，並透露會跟鄭伊健同台演出。

新鮮出爐的視帝馬國明出發到新加坡出席商演。（資料圖片）

被問到新加坡的防疫情況，馬國明回覆《香港01》：「新加坡呢邊幾平靜，出街都唔係好多人戴口罩，得部份人戴。可能天氣比較熱，而家都30幾度，所以流感唔係好流行。當然我自己會小心，支咪都會用消毒紙巾消毒咗先。同觀眾握完手都會用酒精搓手液消毒返隻手。新加坡相對平靜，但口罩都冇乜，我唔知係咪畀人搶購晒，定口罩供應唔多。我聽聞消毒產品都好難搜羅到，不過好彩我自己帶咗嚟，大家都有意識，但未去到好緊張。希望大家身體健康，新肺炎盡快遠離我哋。」

馬國明透露新加坡相對平靜，街上都不是很多人戴口罩。（資料圖片）

至於居住在太古城的媽媽有沒有特別的防疫措施，馬國明說：「媽咪都係正常（方法），又唔使太緊張，大家都唔好搞到太緊張，勤力啲洗手，外出戴口罩，又唔使太恐慌。太古城嗰邊都正常，大家都正常行街，部份人戴口罩，大家正常生活，唔使太恐慌，做好自己就得。」

馬國明叫大家唔使太緊張，勤力啲洗手，外出戴口罩，做好自己就得。點撃下圖睇多啲相：