【後生仔傾吓偈】馮盈盈過年被親戚關心：最怕被問點解分手

雖然盈盈無直接開名兩位DJ係邊個，但都好明顯係講緊少爺占同Donald。

馮盈盈去年12月底於IG宣布同醫生男友分手，其後亦有在記者會上交代分手原因，仲愈講愈傷心，最後喊住咁收場。不過，原來成件事仲有後續，事關喺新一集《#後生仔傾吓偈》中，當提到過年要面對親朋戚友四方八面的「關心」時，盈盈就話：「好多人好想好主動咁關心你嘅事或者你同其他人嘅事，但其實你真係唔係好想答、唔係好想講，嗰刻真係唔知點樣應。」

呢頭講分手,嗰頭被問幾時結婚,真係好尷尬。

盈盈表示喺記者會交代分手一事後，隨即返公司開工。「咁有可能啲新聞都未出街，所以有好多人都未知，入服裝間換衫時，遇到著名嘅DJ，有兩位DJ我都都好i love them、i love them so much，佢哋可能真係未睇娛樂新聞，所以一見到我就好親切咁打招呼『盈盈好耐冇見，話時話，你幾時結婚？』啲時間真係有咁啱得咁啱，朝早講完，下午就開記者會，全場呆咗、靜咗。」由於呢兩位著名DJ嗁問題實在太尷尬，搞到在場所有人都唔知點收科好，而身為主角嘅盈盈就話最後都係靠自己。「我同佢哋講『今朝講咗分手lu，我去換衫先 』」雖然盈盈話講呢個故事係想等大家開心笑下，但當大家聽完之後，仲點笑得出。

