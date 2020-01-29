【武漢肺炎】唐詩詠IG呻買唔到口罩：得番20個要慳住使

「武漢肺炎」疫情擴散全球，各國政府都嚴陣以待今次疫情。截至今日（29/1），香港確診個案亦累積至8宗，港人外出時亦戴上口罩防止感染。連日來香港出現口罩搶購潮，市民通宵達旦大排長龍只為購買一盒口罩，有商家更將口罩價錢炒高幾倍。唐詩詠就在IG限時動態表示自己買不到口罩：「買唔到口罩、搓手液和消毒藥水。」

唐詩詠表示自己買不到口罩。（IG/ @natalietong53）

接着，她貼了一張林子善到訪家中的相片：「得番20個口罩，要慳住使，有咩事就上門搵我，但係要經過蛋蛋（唐詩詠愛貓）嚴格嘅檢驗，呢位人兄就過唔到！」及後唐詩詠說唐爸爸終於搶到一盒口罩，可惜是劣質貨：「爸爸話搶到呢一盒，朋友話呢啲係劣質，所以我揼咗。我同爸爸講，需要返工嘅人更加需要口罩，我哋留喺屋企，唔好去咁多街。有咩我去買，你幫我同三隻貓玩得喇，講完佢就抱住蛋蛋入去沖涼，而家佢心入面只有蛋蛋！」

唐詩詠貼了一張林子善到訪家中的相片。（IG/ @natalietong53）

唐詩詠說爸爸終於搶到一盒口罩，可惜是劣質口罩。（IG/ @natalietong53）

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