【日本綜藝】重溫天才大猩猩40年生活點滴　與研究員互動震憾全球

日本綜藝節目《衝撃のアノ人に会ってみた！》今晚重溫了有「全球最聰明大猩猩」KoKo與研究員Francine Patterson的生活互動片段。片段中，KoKo做出多個與人無異的動作，例如駕車、與Patterson用手語溝通、用梳梳毛、為Patterson梳頭、與Patterson相擁並親咀等，看見KoKo與Patterson親咀的溫馨一刻，嘉賓大政絢和松嶋尚美都看得眼濕濕。

睇睇KoKo與Patterson嘅互動：

KoKo已於2018年6月19日離世，終年46歲

KoKo是一隻雌性的大猩猩，是瀕危物種，於1971年出生於舊金山動物園，1歲時與研究員Francine Patterson搬到聖克魯斯山區生活，自小就是科學研究對象，經Patterson教導，Koko長大後已能用1000多個英文字手語，和2000個英文字，並能跟人類溝通，因此被封為「全球最聰明的大猩猩」。大猩猩基金會（The Gorilla Foundation）6月20日發佈聲明，指雌性大猩猩Koko於前一日，即6月19日已在睡夢中安詳離世，享年46歲。

KoKo真係好似人咁：

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KoKo曾是貓奴

其實KoKo除了懂得利用手語與人類溝通之外，亦曾經照顧過三隻小貓，分別為是「All Ball」、「Lipstick」和「Smoky」。1984年12月，All Ball從Koko的籠子裡逃了出來，然後就被一輛汽車撞死，事後Patterson用手語溝通時，Koko表示了「壞，傷心，壞」和「皺眉，哭，皺眉，傷心」，Patterson在報道上還透露Koko有發出類似人類哭泣的聲音。

同貓貓嘅互動：