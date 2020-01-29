姜丹尼爾親筆信預告即將復出：凍結冬天也會有盡頭

停工一個多月的姜丹尼爾今日預告即將復工回歸。 （視覺中國）

韓國男團Wanna One出身的姜丹尼爾去年底因受抑鬱症困擾而全面停工，令Danity（姜丹尼爾粉絲）非常擔心他的狀況。終於，今日（ 29日）姜丹尼爾在官方粉絲俱樂部發表親筆信，預告即將復工回歸。

姜丹尼爾形容停工是「為了戰勝寒冷，需要短暫冬眠」，又將復工比喻為春天。 （視覺中國）

姜丹尼爾在親筆信開首，形容早前停工是「為了戰勝寒冷，需要短暫冬眠」，又認為停工前該好好問候粉絲，但到現在才向粉絲說「對不起」覺得非常抱歉。之後，姜丹尼爾又宣布即將復出：「我的凍結冬天也會有盡頭，盡頭後似乎是春天的開始。大家溫暖的說話為我帶來春天，我也想重新振作起來，迎接即將到來的春天。」

姜丹尼爾去年經歷不少風波和爭議，未知復工後發展會否順利。 （視覺中國）

姜丹尼爾去年經歷不少風波和爭議，年初完成Wanna One一年半使命後，因合約問題與舊東家LM娛樂打官司，並自立門戶成立KONNECT娛樂。八月中，姜丹尼爾與TWICE隊長志效戀情曝光，觸發粉絲「脫飯潮」，而之後姜丹尼爾陷入音樂節目《The Show》造馬疑雲，12月初更宣布因抑鬱症影響而暫停工作。今次是姜丹尼爾休息一個多月後，首度向外界發聲。