范瑋琪大罵蘇貞昌後與網民掀罵戰：人民幣沒有您想像的好賺！

「武漢肺炎」疫情擴散全球，日前，台灣歌手范瑋琪不滿行政院長蘇貞昌實施禁止口罩出口政策，而在私人Facebook爆粗大罵對方是「狗官」。事件辣㷫網民，范瑋琪火速刪文並「公開道歉」，連老公陳建州（黑人）開腔護航都於事無補。昨晚（29/1），范瑋琪疑遭網民謾罵壓力爆煲，半夜在Facebook和IG發文，貼出家人安慰及鼓勵她的對話短訊，她先向家人道歉和致謝，更希望自己的言行不要影響到家人：「女兒會用時間來證明自己，也用時間懲罰自己，不讓你們任何一人蒙羞。謝謝你們無私的包容我這個一天到晚闖禍的大笨蛋。」隨即引來網民反擊：「當你直接發文罵人家的時候，請問你有想過人家也有爸爸媽媽嗎？」

范瑋琪貼出家人安慰及鼓勵她的對話短訊。（范瑋琪Facebook截圖）

范瑋琪向家人道歉和致謝。（IG/ @fanfan）

范瑋琪的帖文未能成功平息紛爭，她終忍無可忍與網民掀起罵戰：「高雄氣爆我和黑（黑人陳建州）也痛徹心扉，捐了300萬就像是全部被擦乾淨的忘了，也沒關係因為我還是會堅持做我覺得對的事，就像現在你覺得羞辱我是你醉（最）正確的事。」范瑋琪重申自己對禁止口罩出口的立場：「台灣富庶又有人情味，天下有難，尤其又是這種艱鉅的時刻，我不知道，真的不知道台灣居然缺乏口罩！我們是同胞，為什麼不多做點口罩幫幫同胞？就像我們幫助澳洲一樣，為什麼要和政治扯在一起？」但網友絲毫不領情，狠批范瑋琪的行為是為了賺人民幣，她反諷：「人民幣沒有您想像的好賺！我白手起家沒有理由要被您這樣羞辱。」

逐格睇范瑋琪與網民的罵戰：

范瑋琪的Facebook和IG仍然被大量網友怒罵，由前日（28日）起，她為網上失言公開道歉後，Facebook粉絲已跌逾11萬。而在今早（30/1），范瑋琪在IG刪掉家人安慰的帖文，上戴了一張全黑照片，寫着：「 Goodbye good night for now」，意指希望事情到此為止。

范瑋琪上戴全黑照片，意指希望事情到此為止。（IG/ @fanfan）

點撃睇范瑋琪生活照：