朴海鎮前作拖糧易角衰足兩年　憑新劇《Forest》回歸視壇苦盡甘來

踏入新的一年，不少人寄望送舊迎新、掃走噩運，相信韓星朴海鎮也有同樣想法。暌違三年，朴海鎮經歷波折，終於以新作《Forest》回歸小熒幕。暌違三年，經歷不少波折的朴海鎮終於以新作《Forest》回歸小螢幕，並於年初五（1月29日）正式首播。《Forest》是韓國首部以森林為背景的電視劇，講述來自不同領域的男女，帶著不幸的回憶和受傷的心靈，在森林裡相遇後得到治癒的故事，而且劇集為100%非邊拍邊播的劇集，並已於去年8月煞科。

《Forest》是韓國首部以森林為背景、並採取100%事前製作的電視劇。

朴海鎮飾演的韓國頂尖投資公司的投資部本部長姜山赫，是一位出眾外貌與頭腦兼備的完美主義者，但因為一次意外遺忘了童年記憶。為了掌握位於駐韓美軍基地裡的森林開發地點，他偽裝成119特殊救助隊員並乘搭直昇機親自拯救人們；這時，他遇上了被放逐到當地的外科醫生鄭英在（趙寶兒飾），二人開始尋找自己以及森林的秘密，並領悟到真正幸福價值的故事。

《Forest》是朴海鎮繼2017年《Man To Man》後，相隔三年的電視作品。

《Forest》是朴海鎮繼2017年《Man To Man》後，相隔三年的電視作品，可謂苦盡甘來。事緣他在2018年宣布擔任電視劇《四子》男主角，但開拍後卻先後經歷導演辭任、電視台拒播、女主角兩度易角、製作方拖欠薪水等事件，朴海鎮更要一度自掏腰包補貼工作人員，然而拍攝日程一拖再拖，最終令他選擇退出拍攝，更陷入訴訟之中。「四子風波」蔓延，劇集至今仍未播出；加上「限韓令」尚未完全解凍，令他在中國拍攝的電視劇《爆米花》、《男人幫·朋友》仍在待播，因此《Forest》開播的消息傳出後，引發粉絲關注，製作組也表示現正努力進行後期製作，懇請觀眾期待朴海鎮和趙寶兒在「未知的幽靈森林」裡，所帶來的治癒故事。

趙寶兒飾演被放逐到當地的外科醫生鄭英在。

劇集將於1月29日起，逢星期三、四播出，香港觀眾可於韓國首播後四小時內，在「黃Viu煲劇平台」免費收看。

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