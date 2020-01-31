【姊妹淘】吳若希自爆曾入男友屋企瘋狂打爛嘢：搵開鎖佬爆佢個鎖

吳若希（Jinny）有份主持的TVB節目《姊妹淘》每集都會請來不同的嘉賓分享心得，今季加入了新環節「姊妹嘈」，主要講姊妹之間的感情以及與異性相處的問題。在日前播出的一集中，Jinny就自爆曾「爆門」進入當時男友（即現任老公）家中，更瘋狂地砸爛屋內的物品！

Jinny在2016年公開戀情，但戀情維持不到半年，她在同年9月宣布分手，不過一個月後隨即復合。同年11月，她宣布懷孕三個月，並於2017年4月誕下囡囡Giselle。同年10月10日，兩人正式簽字結婚。（IG@_jinnyng）

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Jinny不時在社交平台Post一家三口的合照高調放閃，但其實她與老公Alex曾分手過一段時間，之後兩人才復合。Jinny在節目「姊妹嘈」環節中大談與另一半相處的點滴時，就大爆自己曾癲到亂砸爛物品：「我同現任嘅老公中間其實有分開一段時間，嗰陣時我上咗佢屋企打爛晒所有嘢，包括電視、魚缸、花樽、床。點解會令我咁嬲呢？就係因為佢換咗屋企個密碼鎖，啫係擺到明要隔開我啦，以後諗住唔見我啦。跟住我就搵咗開鎖佬上去爆咗佢屋企個鎖。嗰次應該係我最差、最激動嘅一次。」

Jinny大爆曾「爆門」入當時男友（即現任老公）屋企，打爛晒所有嘢。（YouTube影片截圖）

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Jinny癲到「爆門」又打爛晒所有嘢，相當瘋狂，身為主持的張寶兒和蔡嘉欣都忍不住問兩人要如何和好，但Jinny就講笑話：「和好唔到㗎，所以我而家好憎佢。」不過夫妻之間相處鬧交在所難免，但其實Jinny與老公都有一套夫妻相處之道：「鬧交其實都好講求一個默契，一個願打，一個願挨，我覺得喺我哋兩個之間嘅關係係絕對完全一定存在嘅。我自己其實都幾Enjoy呢種關係，我覺得鬧交對於我嚟講，某程度算係增進感情。」

Jinny覺得同老公鬧交都算係增進感情。（YouTube影片截圖）

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而擔任節目嘉賓的黃嘉樂就表示非常認同Jinny：「兩個人鬧交，當時嘅情緒一定會毫不留情咁講出對方嘅缺點。當然只要有啲不能夠講嘅Key Words冇講到出嚟，事後諗返其實佢都話得我啱嘅，咁咪變相係互相了解，增進感情。嘉樂還說每次鬧交都一定是自己先道歉：「因為我好愛我嘅另一半。」果然是絕世好男友呀！

嘉樂同女友感情穩定，更不時在IG放閃！（IG@_wongkalok1214）