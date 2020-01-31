蕭亞軒上節目自爆約會過百美男：我只是一個平平無奇的戀愛小天才

有「小鮮肉收割機」之稱的台灣歌手蕭亞軒（Elva）出道20年，感情生活相當精彩。上年Elva大方認愛只有24歲的內地男模黃皓 （Justin），更在自己40歲生日當天宣布戀情。Elva新歌《當你和心跳一起出現》的MV中，更找來男友黃皓擔任男主角，二人甜蜜熱吻高調放閃。最近，蕭亞軒帶同男友參加內地綜藝節目《吐槽大會》，並霸氣承認約會超過一百位男子：「約會過非常多沒有錯，看電影是個約會，吃個晚餐也算約會，所以上百個不算什麼。」之後更謙稱：「我只是一個平平無奇的戀愛小天才。」片段一出，隨即引來網民熱議：「愛方面我只佩服蕭亞軒，到底有什麼魔力可以和那麼多帥哥談戀愛？」

「小鮮肉收割機」的稱號並非浪得虛名，Elva曾譜出多段姊弟戀，而歷任多名男友均是20多歲的嫩男，同大家盤點一下Elva的現任和歷任的小鮮肉男友。首先是現任男友24歲的內地男模黃皓（Justin），他身高1.83米，屬高大靚仔型。Justin曾在溫哥華留學，及後到台灣發展演藝事業，並在內地任職模特兒。其實，Justin早於2017年已被傳媒影到到Elva家過夜，但當時雙方並沒有承認關係。目前在Elva的情史中，Justin是年紀相差最遠的一位。

Elva與Justin高調放閃。（蕭亞軒微博圖片）

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