澤尻英龍華庭上認藏毒　稱不會重返藝能界：我沒有資格復出！

日本女星澤尻英龍華（沢尻エリカ）去年11月涉毒被捕，案件延至當地時間今日（31/1）下午三時開庭。雖然驗尿結果顯示澤尻英龍華對毒品呈陰性反應，但她在庭上承認持有違法藥物，更表示懺悔：「我認為自己被逮捕後，真的為相關人員帶來了很大的困擾，特別是正在拍攝的作品得因此重拍，給工作人員添了很大的麻煩。針對給大家帶來了經濟上的極大損害，我真的覺得非常抱歉，家人因這次的事件很難過，我對家人也真的覺得很抱歉。」

澤尻英龍華紮起馬尾、穿上西裝出庭，自稱現時無業的她指自己令他人蒙受損失感抱歉。圖為法庭插畫。（Twitter/@marlboroman1217）

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逾2000人爭位旁聽



澤尻英龍華又指自己不會考慮重返藝能界：「站在一個可能會為社會帶來影響的立場，我自私的行為已經背叛了很多人，傷害大家的代價非常大，我認為自己已沒有復出的資格。」而檢察官在庭上指澤尻早在19歲開始染毒，分別接觸過大麻、可卡因及俗稱「毒郵票」的LSD等，最後向法院求刑一年六個月。

另外，大批市民爭取入法院旁聽，早上有2,229位市民到日比谷公園排隊爭取19個席位，即約117人爭一個位，反應非常熱烈。

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