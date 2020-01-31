【武漢肺炎】亞視計劃派20萬個口罩　林文龍：香港搞到咁都幾難堪

剛剛上任亞洲心動娛副總裁的林文龍及亞視控股董事會主席鄧俊杰，今日大年初七（31/1）率領一眾亞姐和高層，在亞視大埔總台舉行新春團拜。全程戴口罩的林文龍在台上致詞時，便指自己希望台前幕後團結做出成績，又指豪擲了六位數字派開工利市：「公司嚟緊會有全新面貌，Office會重新裝修，估計會用三至四個月時間，暫時同事會先Home office，到六月28日就會正式公布一連串嘅新計劃。（新面貌包括裁員？）會視乎工作能力同工種而定，但只要係人才我哋都會吸納，裁員唔係第一考慮。（會花幾多預算做裝修？）未有一個Budget，依家仲睇緊設計圖。」

有份出席的人士都戴上口罩，好乖：

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提到武漢肺炎疫情持續，林文龍坦言工作有受影響，但期望大家團結面對：「今年新年氣氛都唔同晒，只要做好基本防禦，任何困難都可以衝破。我哋都盡少少綿力去幫內地同胞，知道香港人缺乏口罩，賴主席（亞視非執行董事兼聯席主席賴彩雲）都撲咗20萬個返嚟，會派畀有需要嘅香港人，亞視員工當然亦係香港人啦。」

在個人方面，林文龍指自己已取消所有拜年活動：「淨係返咗屋企拜年，之後留喺屋企，陪屋企人。我今朝喺花園曬自己曬咗兩個鐘，食個早餐，諗下未來嘅工作。」又大讚老婆郭可盈細心，一早買定口罩、消毒用品：「佢好早就入咗啲貨，所以唔使擔心。希望疫情快啲解決，香港同亞視都可以煥然一新，吸一口新鮮空氣係基本，搞到今日咁都幾難堪，祝香港早日康復。」