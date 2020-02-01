【武漢肺炎】何雁詩禁區花萬元買十幾個口罩：肉痛好過喉嚨痛

何雁詩出遊都不忘為親友掃口罩。（IG：@honganc）

何雁詩搭飛機都有戴好口罩。（IG：@honganc）

呢個農曆新年喺武漢肺炎陰霾下，完全無過節氣氛，親友見面第一時間都係問口罩邊度買？何雁詩呢日離港外遊都有心繫家人，買咗過萬蚊口罩﹗「總共買咗十幾個可重用/換filter的口罩，都要1萬啦。」

何雁詩話買十幾個口罩已經用咗過萬元。（IG：@honganc）

何雁詩喺IG STORY貼出相片，見到一大個白色袋裝住一盒盒口罩，原來係何雁詩喺機場禁區為親友掃貨，佢話：「Just spent almost $10k on masks!為咗希望個個人都可以買到，我只係幫咗有需要的親戚朋友買咗每人一個，加埋一包filter，總共買咗十幾個可重用/換filter的口罩，都要1萬啦。Desperate times desperate measures……肉痛仲好過喉嚨痛。」

何雁詩大方分享購買口罩地點。（IG：@honganc）

相片一出湧入大量查詢希望知道喺邊度有得買，何雁詩再出IG STORY表示自己係喺機場禁區購買，並呼籲：「希望大家唔好買多，買夠就好。$500一個可重用的口罩，另外可買filter大概$150三個。另外口罩是n95，未必可以阻擋到corona virus，我主要買的原因係因為真係無口罩用啦，所以只係抱著「好過無」心態，亦希望提供資訊俾啲同我一樣狀況嘅朋友們。」

何雁詩話完全無口罩只能見到就買。（IG：@honganc）