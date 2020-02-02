《三生三世枕上書》迪麗熱巴濕身戲玩透視誘惑　重登流量女王之位

內地女星迪麗熱巴雖然人氣爆燈，且已擠身一線花旦之列，不過她走紅後亦曾經歷事業的低潮期。由於去年內地影視行業市場進入了嚴峻的寒冬期，多間影視公司虧蝕甚至倒閉結業，熱巴自然亦受到影響，身為當紅花旦的她試過8個月零工作的日子，更於綜藝節目上主動向各大導演自薦來尋找工作機會，真是有苦自己知。

然而她最近卻憑主演劇集《三生三世枕上書》再次上位，該劇收視極佳，現已錄得逾12億的播放量。早前劇組更公開了熱巴一場濕身戲的絕密花絮，讓網民先睹為快，並為該劇造勢，引起了網民的熱議。

迪麗熱巴最近憑主演劇集《三生三世枕上書》再次上位。(劇照)

該劇由熱巴擔正做女一，她還會女扮男裝上陣，一開播已備受關注且成為熱話，播出首周就衝破10億播放量，現時更已累積至12.4億播放量，令熱巴再度登上流量女王之位。劇組官方微博近日公開了一條花絮片，正是熱巴與男主角高偉光一場早已成為劇集焦點的濕身戲。身穿白袍的熱巴原本打扮密實，但落水後她身上的白袍就變得透視，若隱若現透出她索爆的身材，十分性感和誘人。片中熱巴表示自己在水中不用吊威也，還笑高偉光說：「你一米九還吊威吔，你要跪着了在這，哈哈哈。」

熱巴落水後她身上的白袍就變得透視。(徹博截圖)

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