【武漢肺炎】Rainbow直擊武漢交通工具全停駛　戶外玩竟唔戴口罩

武漢肺炎疫情持續肆虐，且蔓延至全球各地，導致人心惶惶，𡃁模出身的「美少女廚神」胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬/Annabella），因為早前要陪男朋友到武漢，至今依然被困當地。她這幾日亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。呢日她就於她的IG story post了兩段片，講述一下她在當地怎樣過生活。

Rainbow上咗出呼吸新鮮空氣。(ig@annabella.woo)

第一條片是Rainbow去了行山，她表示：「揸咗半個鐘頭車出嚟一個小山丘，又一個無人景區，出嚟抖下氣。鎮內已沒有巴士或其他交通工具，今日去行山，呼吸一下大自然嘅空氣，去了一個無人景區。」講出了當地的交通工具已經全面停駛，想出車外出就只能靠自己駕車。而另一條片就是Rainbow與友人在戶外打羽毛球，她表示：「生活還是要過，不出門，打打羽毛球消磨時間。」不過Rainbow明明是置身室外，而且並冇戴上口罩，在疫症發源地武漢的街頭竟然敢不戴上口罩，實在是相當危險。

Rainbow喺戶外玩竟然唔戴口罩。(ig@annabella.woo)

點擊下圖逐格睇Rainbow喺武漢嘅情況：