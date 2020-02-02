BLACKPINK Jisoo、MAMAMOO華莎着同款連身裙　 靠配飾現不同風格

有時候，藝人會不約而同穿上同款服裝，同場「撞衫」固然尷尬，但在不同場合穿上同款服裝，亦難免被人比較。BLACKPINK成員Jisoo最近與MAMAMOO的華莎穿上同款連身裙，不過兩人用不同服飾配襯，展現不一樣風格，即使「撞裙」亦毫不尷尬。

意大利品牌Versace今季推出緞面黑色連身裙，售價約港幣10,800元。（Versace）

Jisoo和華莎所穿的連身裙是意大利品牌Versace今季推出的產品，由緞面布料製成，服裝設計突顯肩膀和胸口，售價約港幣10,800元。Jisoo上月初穿上該條連身裙出席品牌活動，配襯粉色妝容、白色皮包和高踭鞋，加上膚色白皙，整體猶如貴氣小公主。

Jisoo上月初穿上該條連身裙出席品牌活動， 整體配襯如貴氣小公主一樣。（Viu《K1頭條》提供）

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至於華莎則是出席30日舉行的《第29屆首爾歌謠大賞》時，身穿同款連身裙踏上紅地氈。與Jisoo不一樣的是，華莎配襯網紋縷空內衣裙和黑色高踭鞋，眼線較粗，而且華莎皮膚黝黑，所以華莎外表強勢顯得相當強勢。因此，即使兩人穿上同款連身裙，卻能做出不一樣的風格。

華莎穿上同款連身裙，反而像個女強人。（Viu《K1頭條》提供）

回顧華莎現身頒獎禮新聞圖：