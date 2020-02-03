【武漢肺炎】丁子高朋友2月8日土瓜灣天橋底派口罩：大家互相幫忙

因為武漢肺炎，各界很擔心基層的老人家不夠口罩用，連不少藝人都在網上呼籲若有多餘的口罩請盡量派發給老弱人士。丁子高亦非常關心這些老人家，所以今天（3日）他在IG代朋友Ｍagsho轉發帖子希望能幫助到基層老弱人士，主要內容是說2月4日10:00會在土瓜灣劏房重災區洗樓式放口罩入信箱，可派200戶。另外丁子高的朋友預告會在2月8在土瓜灣天橋低派囗罩給長者。不過有網友就留言怕放在信箱會怕其他人搶走，對於這個問題《香港01》記者特意短訊提醒，丁生說：「擺喺信箱會俾人攞走嘅問題我會同義工講聲。」而丁生本人雖然不在香港，但他表示其實自己在外地積極尋找口罩能買一些回港派發有需要的人士：「我幫緊手盡量搵多啲口罩俾我嘅朋友去分發俾有需要嘅人，但係實在好難搵到大量口罩，希望大家可以互相幫忙渡過難關。」

大家如果想幫手的話，可以去丁子高的IG再聯絡他的朋友。（Ig：real_ting ）

丁生很希望現在香港人能發揮互助互愛的精神，他昨天（2日）在社交網站說：「知道很多公公婆婆不懂網購，要排幾個鐘買口罩，或者清潔姐姐一個口罩要用幾日...十分心痛。若果屋企有多獨立包裝口罩的朋友，不妨可以帶多幾個出街。當見到街上有任何人需要幫忙時，可以即時送對方一個口罩。這個時候真的很需要大家互相幫忙，希望互助互愛可以創造奇蹟。」

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