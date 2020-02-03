【超級碗】Demi Lovato圓夢獻唱國歌　網民讚媲美Whitney Houston

樂壇兼體壇盛事第54屆超級碗（Super Bowl）於香港時間今早（3日）圓滿舉行，焦點除了落在兩大拉丁天后Jennifer Lopez及Shakira在中場的精彩表演，值得留意的是在比賽前獻唱國歌的歌手Demi Lovato。

【超級碗】兩大拉丁天后同台曬舞技 50歲J.Lo超性感演出寶刀未老

大批網民大讚Demi Lovato的演出是繼1991年Whitney Houston獻唱國歌後，最好的表演。（Getty Images）

身穿白色長裙的Demi Lovato身形似乎暴漲了不少，但並沒有影響到其高質的演出。其實在表演之前，Demi亦重推自己10年前的Post，惹來網民再度瘋傳。她曾經在Twitter留言表示：「終有一日，我會在超級碗上獻唱國歌。終有一日……（One day, I'm gonna sing the national anthem at a super bowl. Onnnee dayyy....）」

Demi Lovato十年前曾在Twitter留言表示自己希望終有一日能夠在超級碗上獻唱國歌。（Twitter圖片）

已故歌后Whitney Houston曾於1991年在超級碗上獻唱國歌。（Twitter圖片）

網民讚媲美30年前Whitney Houston演出

在獻唱後，有大批網民都激讚她的高質演出，更指今次是繼已故歌后Whitney Houston在1991年在超級碗當中，最精彩的演出。另外，有人恭喜Demi終於夢想成真，亦有歌迷為Demi經歷戒毒失敗及服用過量藥物而徘徊死亡邊緣後，強勢回歸樂壇而感安慰，並搞笑留言希望10年後能夠再在超級碗上看到Demi的演出。