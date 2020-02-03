【今日疫情】ViuTV開新節目　教大家如何消毒衣物同揀口罩

ViuTV新節目《今日疫情》提供大量武漢肺炎嘅資訊，就連因搶唔到口罩而產生嘅情緒壓力，都有專業醫生教大家點抗壓。

武漢肺炎疫情持續擴散，ViuTV推出新節目《今日疫情》，首集搵嚟感染及傳染病科專科醫生林緯遜，以及精神科專科醫生麥棨諾做嘉賓，並全面講解選擇口罩、清潔衣服、家居、運動抗壓等方法。

呢啲民間口罩，兩位醫生都話由於武漢肺炎並唔係一時三刻能夠解決，加上會對身邊嘅人造成壓力，所以唔建議大家使用。

節目中，有網民留言問到以1比99的方法消毒衣服是否有效，林醫生指出其實用返平時洗衣機的方法就可以：「但如果係去過醫院之後，可以先用1比49嘅漂平水去浸衣物30分鐘再進行清洗。」另外，亦有網民留言問到過期而未開封嘅口罩能否使用，林醫生指出：「口罩本身係阻隔作用，佢唔會有化學物品在裡面，亦唔會好易過期，但不過一般口罩出廠大概3至5年，物料會變得唔係咁好，所以最好唔好用。」另外，亦有網民提到如果買唔到口罩，可唔可用消毒過嘅毛巾「頂檔」，林醫生表示毛巾濕水後容易滋生細菌，所以並唔建議使用。



節目中，提到今日衞生署要求過去14天湖北返港者家居隔離，並須戴電子手環，身為精神科專科醫生麥棨諾表示電子手環對檢疫人士產生一定的壓力。(資料圖片)