【想見你】網上點擊破2億人次！　燒腦神劇點解一定要追？

由於武漢肺炎肆虐，大部份香港人都寧願留在家中，盡量降低出門受感染的風險。而待在家中，有什麼消遣能比煲劇更好？最近有一部被譽為燒腦神劇－《想見你》。

《想見你》由金鐘視后柯佳嬿及許光漢主演。（劇照）

燒腦神劇

《想見你》在線上平台播放次數總計已破2億，而且收視亦不斷攀升，看過的人也會覺得愛不惜手，看畢一集總會想立即追看下去。另一方面，《想見你》之被稱為燒腦神劇，而燒腦的地方是它以一個「閉環式時間軸」去推進故事的發展。

在「閉環式時間軸」的世界中，所有事都是一個循環，事情是會不斷重複地發生，每次看都會反問自己雞先還是蛋先。（劇照）

「閉環式時間軸」

哪又何謂「閉環式時間軸」呢？若然有看過在NETFLIX播放的德國劇集《Dark》（闇）的話，會較容易掌握當中的原理，簡單而言，就是成功回到過去的人所做的事其實是成就着自己的過去，舉個例，2020年的你穿越過去到1990年，你在1990年所做的事其實才會成就你2020年的自己，事情不斷重複發生，當你以為自己會改變了1990年的事情時，其實你在1990年所做的事，早就在你回到過去之前發生過了。

柯佳嬿及許光漢一人分飾兩角，非常大挑戰！（劇照）

＃少量劇透，慎入

比「閉環式時間軸」再深一層

而《想見你》世界的邏輯，是比「閉環式時間軸」更深一層，原因是，在主角黃雨萱（柯佳嬿飾）在男友王詮勝（許光漢飾）飛機失事後（2017年），意外中於2019年穿越到過去的1998年，但她的靈魂卻依附在一位與自己長得一模一樣，但又不同名不同姓的女生陳韻如身上，也同時擁有兩人的記憶，但人格是黃雨萱的，然後又在1998年遇到了一位與王詮勝一模一樣的男生李子維……

故事中的黃雨萱從過去回到2019年時，經陳韻如的舅舅口中得知陳韻如在1998年被殺，當她再回到1998年的陳韻如身上時，黃雨萱試圖改變陳韻如被殺的命運。（劇照）

而故事中的黃雨萱又會不停在2019年和1998年穿越，令發生在2019年和1998年的故事同時發展……但原來李子維卻是從2003年的李子維穿越未來到2010年附在王詮勝身上，然後又把附在陳韻如身上的黃雨萱所說的她與王詮勝的故事重演一次，造就黃雨萱和王詮勝又真的成為了情侶，到2017年時，王詮勝又搭上那班失事的飛機……

文字上其實不會看得太懂了，總之在看過過程中燒腦就對了，愈看愈過癮。但還是建議不要一次過看完，因為這樣的話，腦袋真的會很混亂，找個看劇進度差不多的朋友一齊討論吧！

看看劇照試試分一下，到底哪個陳韻如才是性格比較爽朗的黃雨萱吧：

到第十集，當大家以為故事終於在2019年有所推進的同時，卻發現原來能穿越現在和過去的還另有其人。（劇照）

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