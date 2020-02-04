《超人回來了》Gary妻子外貌曝光 結婚冇舉行儀式：幸福更重要

韓國歌手Gary至三年前退出《Running Man》後，一直未有參演韓國綜藝節目，日前（2日）Gary與愛兒河伍（音譯）一同參演KBS育兒綜藝節目《超人回來了》，正式回歸幕前，Gary的兒子和妻子之神秘面紗亦告揭開，Gary還大談過去三年不為人知的生活點滴。

Gary相隔三年後再次出演綜藝節目，除了分享與兒子相處的生活點滴，還探及過去三年生活。（ 《超人回來了》畫面）

2017年，Gary宣布結婚，當時其妻子的身份引起不少猜測，曾有傳媒披露她是Gary所屬公司LEESSANG公司職員，比Gary年少10歲，據稱兩人戀情非常神秘，公布婚訊前無人得知兩人關係。Gary在《超人回來了》提及，與妻子沒有舉行婚禮，註冊結婚後，兩人一同享受日式火鍋慶祝。Gary指自己和妻子都無意舉辦婚禮，認為兩人的幸福比起婚禮更重要，又感謝妻子理解自己的決定，同時心中亦有所抱歉。

Gary三年前與妻子結婚，當時不少人好奇她的身份。（ 《超人回來了》畫面）

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《超人回來了》又公開Gary與老婆的親密合照，可見她身材姣好，外貌有幾分明星氣質，而兒子熱愛玩樂器，似乎遺傳了Gary的音樂細胞。Gary表示三年前之所以淡出幕前，是因為工作多年來壓力太大，三年來一直享受幸福美滿的家庭生活，令他放鬆不少。

Gary兒子河伍熱愛玩樂器，似乎遺傳了Gary的音樂細胞。 （ 《超人回來了》畫面）