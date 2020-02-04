【武漢肺炎】陳嘉寶正確示範如何可慳住用口罩　籲送口罩予老人家

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，且蔓延全球各地，掀起了全城瘋搶口罩及各類消毒產品潮，尤其是口罩更是一罩難求，如何可以買到口罩已經成了大家最大的難題。靚媽陳嘉寶（Anjaylia）呢日就於她的IG出post發長文，呼籲大家如果可以的話，盡可能伸出援手去幫助一些買不到口罩的人，特別是老人家。而她亦拍了片，示範自己聽從醫生指示，在除下口罩吃飯時怎樣好好保存口罩，再留待吃完飯後戴上，供大家參考，這樣就可以稍為慳住用口罩。

Anjaylia呼籲大家幫下老人家。(ig@anjaylia)

以下就是Anjaylia的IG長文內容：

最近能不外出就不外出。要是需要外出就把幾個需要事項都盡力排在同一個下午。很努力的把口罩省下來，儘量戴上後就不脫，一天只用一個...

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但吃飯的時候總要脫下來吧？其實只要不是去了特別的地方，如醫院，又不是真的戴了很多個小時，簡單吃一個飯的時間，口罩是可以省下來繼續用的。但過程真的真的要小心！看見有很多人在吃飯喝水，甚至乎在路邊吸煙的時候就那樣直接把口罩拉下來放在下巴，其實那是很危險的！之前就已經有醫生說過，那樣子是會把口罩上的細菌吃下肚子的！正確做法應該如圖二那樣，用兩張紙巾把口罩暫時封印起來！直到吃完飯才重新戴上。

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今天外出，在各處都看見無敵長的人龍在排隊買口罩...這兩天光是想在網上超市訂購點汽水食物，都要坐等網絡緩衝，不停refresh才能進入網站（因為大家都想着要在網上訂購口罩呀）。家裡口罩量不多，不是必須每天外出的話，還僅僅足夠。所以，我們就先不去想辦法買了。因為我們知道，還有更多更有需要的人。但是如果情況許可的話，大家可以在外出的時候也多帶一兩個口罩嗎？有很多公公婆婆他們根本沒有辦法，消息也不靈光，不能跟年輕人爭，特別是年長清潔工人，他們必須每天外出工作，接觸帶最多細菌的東西。不要以為看到他們帶着口罩就OK，其實他們很有可能已經一個口罩戴了好幾天...和黃先生都鼓起了勇氣，每次看見清潔工人都走過去問他們有沒有新的口罩用。雖然說大家可能都很手緊，能給的不多，但我們香港人齊心的話，這個給兩個，那個給一個，是一定可以幫到忙的！我們，還有彼此，還可以自救互助！

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大家加油！天父一定會保守我們的！

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#除了戴口罩還可以戴平光鏡

#還有不斷不斷的洗手

#苦中作樂地告訴自己還真省了不少化妝的時間

#我說的大家可能都已經聽過10,000遍

#請不要嫌我煩

#重要的事情可以說很多遍

#祝身體健康

Anjaylia示範自己聽從醫生指示，在除下口罩吃飯時怎樣好好保存口罩。(ig@anjaylia)

點擊下圖睇Anjaylia點保存口罩以及佢嘅靚相：