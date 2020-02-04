【黃金有罪．劇透】姚子羚揭張兆輝秘密大受打擊　陷入分手邊緣

無綫劇集《黃金有罪》上回講到永杰（何廣沛飾）和帶喜（洪永城飾）鬧上警局，永杰更遭上司降職；永進（蕭正楠飾）建議永杰可考慮加入廉署。永進無意中發現木桐（張兆輝飾）利用已停運的滅蟲公司名義，與沙瑪（李璧琦飾）秘密交易，暗中跟蹤他們。而帶喜與沙瑪打得火熱，並估計出木桐的秘密。沙瑪為求自保，游說木桐將永進踢出局。帶喜亦氣惱永進當日出賣自己，兄弟決裂。另一邊廂，昊峰（黃智賢飾）低聲下氣求木桐合作，永進大力反對；木桐藉機要求永進離開濚木，開股票行自立門戶，永進氣憤。木桐、敏晶（姚子羚飾）感情突飛猛進，他猶豫應否向敏晶坦誠一切。

帶喜同永進兄弟決裂。(劇集截圖)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】黃智賢被淋「糞」獲激讚 五個經典角色忠奸皆能

最新一集劇情講到在木桐刻意安排下，敏晶發現滅蟲公司竟有多項大額進帳記錄。木桐藉機向敏晶坦白濚木不尋常資金交易的經過，敏晶難以接受被木桐蒙騙自己和永進。木桐向敏晶提出訂婚，敏晶心軟，終接受木桐所做一切……昊峰以為得到木桐背後支持，定必東山再起，淑美 (梁舜燕飾) 安慰。昊兒（甄詠珊飾）有感淑美始終重男輕女，心中不是味兒。永進的股票行開張，木桐到賀，二人回復昔日友好關係。期間，木桐驚見一個熟悉身影……敏晶黯然神傷，向木桐提出分手。

木桐與敏晶曾一吻定情。(劇集截圖)

《黃金有罪》監製王心慰向《香港01》記者透露敏晶想離開木桐是因為得悉對方原來一路做了很多違法的事，她說：「敏晶一方面接受唔到木桐犯法，佢自己亦係木桐嘅得力助手，但係另一方面又好愛木桐，所以介乎於想分手離開以及繼續一齊之間爭扎。而嗰個熟悉嘅身影就係海娜 (楊卓娜飾)。」