【武漢肺炎】禁制令菲傭返港無期　區永權成為「姐姐」愛的替身

菲律賓在疫情傳到該國以及出現死亡個案後，進一步收緊針對來自中國大陸、香港及澳門人士入境管制。圖為2月3日已佩戴口罩的乘客抵達菲律賓馬尼拉國際機場。（AP）

武漢肺炎疫情全球肆虐，各地陸續有確診甚至出現死亡個案，菲律賓喺2月4日突然實施禁令，宣布暫時禁止菲律賓人到中港澳，令到逾千菲傭滯留，唔少港人家庭大受影響，區永權一家亦因此相當煩惱：「要暫時成為『姐姐』嘅愛的替身！」

區永權一家早前到北海道滑雪。（IG：@mr.albertau）

區永權一家同好多香港家庭一樣有聘請菲傭，早前一家四口到北海道滑雪，家中工人姐姐亦趁機返菲律賓探親，點知就遇上禁令，區永權話：「回港後處理第一件家中大事：『姐姐』返港遙遙無期！話說外傭姐姐原定今日從菲律賓探親後回港，誰（殊）不知姐姐昨日來電，話回港航班已取消！本以為係某些航空公司嘅處理方法，於是漏夜訂一張其他航空公司嘅全新機票，令姐姐可按原定計劃今日回港。點知航班照飛，但『姐姐』未能登機，原來菲律賓已決定禁止民眾乘航班直飛香港，亦未知此禁令將到何時？所以『傭入家中』一幕，將會於本人家中⋯⋯不日上映！」

區永權一家返港後，遇上工人姐姐被禁返港。（IG：@mr.albertau）

雖然區太係全職媽媽，但菲傭姐姐回歸無期，生活始終會大受影響，區永權就好正面咁話：「正因為近排嘅對外工作，不是延期，就是取消，所以令原本忙到甩轆嘅二月，突然可以騰出更多時間！宜家多出嘅時間除咗返工，就係要做湊仔公，甚至做伴讀書陪仔做停課期間嘅網上功課！而對區太而言，最安慰嘅，就梗係有個人可以暫時成為『姐姐』嘅愛的替身，幫手⋯⋯做！家！務！」