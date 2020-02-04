【我的筍盤男友】陳家樂李靖筠到處謝票　無懼肺炎除口罩送抱抱

陳家樂李靖筠聯同Bob林盛斌以及導演葉念琛，到戲院謝票。

武漢肺炎陰霾下，內地多套賀歲電影撤檔，香港嘅賀歲片票房亦大受影響。陳家樂、李靖筠（Gladys）為主演嘅賀歲片《我的筍盤男友》，連日來到不同戲院努力謝票，眼見好多觀眾帶住口罩都入場支持，陳家樂都大方向佢地送上愛的抱抱。

陳家樂李靖筠向觀眾送上愛的抱抱。

由於家樂上年忙於拍戲，所以已經有一年時間無同fans舉行聚會：「上次fans gathering已經係我上年生日。」這次趁著電影上映機會，家樂亦乘機與粉絲相聚，令等了他一年時間的粉絲相當期待，難怪當fans場消息一出後，戲票一小時內全數售罄。

陳家樂戴上口罩為粉絲簽名。

兩位主角、導演葉念琛及Bob林盛斌都有留低與粉絲們玩電影搶答遊戲，勝出粉絲除獲得家樂同Gladys即影即有照片一張，更有Gladys親自送上新唱片《Hello Stranger》。之後有粉絲要求家樂現場唱幾句電影主題曲《高攀愛》，兩位主角當然「無托手踭」即場獻唱。第一次公開唱Live，家樂直認有點緊張，「始終錄音嘅時候唔係一齊錄，之前都未夾過嘅。但fans要求，為滿足佢哋，我哋梗係頂硬上啦！」