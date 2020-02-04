【武漢肺炎】張藝興韓國撲口罩捐武漢　網民：至少值428萬人民幣

武漢肺炎疫情在內地持續嚴峻，大部分內地城市均陷入口罩荒，造成「一罩難求」的局面。內地男星張藝興積極透過韓國及多個海外途徑撲口罩，私下至今共累積捐贈出超過21.4萬個口罩給多間醫院及社區基層，大獲內地網民激讚。

張藝興私下至今共累積捐贈出超過21.4萬個口罩給多間醫院及社區基層。（微博：@張藝興工作室）

據網民在網上爆料，張藝興先是向新洲中醫院、江漢區疾控中心及新洲人民醫院各捐贈了2萬個口罩，後來他得知家鄉湖南省內多家醫院防護物資緊缺，就四處在海外尋找物資捐給家鄉多個醫療機構、防疫站、警務站，以及十多個社區。消息傳出後，不少穿上防護衣物的醫護人員及民眾紛紛在微博上載認證照片，感激張藝興及其工作室的大力支持。

穿上防護衣物的醫護人員上載認證照片感激張藝興及其工作室的大力支持。（微博：@芸豆和雨豆）

張藝興向多間醫院捐贈口罩。（微博：@芸豆和雨豆）

在韓國以韓團EXO成員身份出道的張藝興，雖然多年未有回韓國工作，不過作為「韓國通」的他一樣能在口罩貨源緊絀的韓國中「捐窿捐罅」，成功購入大批KF94防疫口罩運回內地，目前他依然繼續積極尋找醫療物資。

他得知家鄉湖南省內多家醫院防護物資緊缺，就四處在海外尋找物資捐給家鄉多個醫療機構、防疫站、警務站，以及十多個社區。（微博：@青年湖南）

民眾在微博上載收到韓國KF94口罩的認證照片。（微博：@青年湖南）

過去有網民曾經批評張藝興沒有像其他藝人一樣捐款賑災，消息傳出後有粉絲保守估計張藝興捐出至少400萬元人民幣：「已知口罩單價接近20元人民幣一個，保守計算21.4 x 20元人民幣=428萬元人民幣，更說不清運費、關稅及人力所花的錢！」

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