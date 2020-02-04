【武漢肺炎】劉亦菲捐20萬抗疫　網民鬧爆太少：武漢是她的家鄉

「武漢肺炎」疫情繼續肆虐全球，人人自危，今日（4/2）香港亦出現首宗死亡個案。疫情持續升溫，不少內地明星紛紛捐款支持抗疫。近日，微博瘋傳一份明星捐款名單，身為武漢人的劉亦菲捐款20萬元人民幣，卻遭中國網民鬧爆捐款太少，再度發起罷看由她主演、即將上映的迪士尼真人電影《花木蘭》。

網民發起罷看由劉亦菲主演的迪士尼真人電影《花木蘭》。（《花木蘭》官方海報）

從這份明星捐款名單中看到，林瑞陽張庭夫婦捐款2000萬、馮紹峰趙麗穎夫婦捐100萬，而劉亦菲捐了20萬元，隨即引來網民熱議。

微博瘋傳一份明星捐款名單。（微博圖片）

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不少網民覺得劉亦菲在內地屬一線流量明星，吸金力極強，只捐20萬未免太少：「出道快20年，賺了多少錢，還比不過一個剛爆紅的新人，況且武漢還是她的家鄉。」、「對她很失望！」、「覺得愛錯人了！」更揚言罷看《花木蘭》：「忽然不愛了，花木蘭就不支持了」、「劉亦菲不是迪士尼公主嗎？就捐這麼一點？！」不過亦有粉絲開腔力撐，叫大家不要「道德綁架」：「說別人捐得少，你自己又捐多少？」、「無論多少，起碼是心意」。

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