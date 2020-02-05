【三生三世枕上書】迪麗熱巴被批演技　粉絲擔心步Angelababy後塵

由迪麗熱巴與高偉光主演的內地劇集《三生三世枕上書》最近熱播，不少劇迷都期待這對在《三生三世十里桃花》中的CP在新劇中再續前緣，劇集播出短短時間播放量已突破15億，成績超然！不過隨着劇情進展，劇中女主角迪麗熱巴亦備受爭議，觀眾對她的表現有讚有彈，不少網民認為迪麗熱巴的演技強差人意，擔心她步近年頻頻被批評演技差的Angelababy的後塵！

由迪麗熱巴與高偉光主演的內地劇集《三生三世枕上書》最近熱播。（微博@電視劇三生三世枕上書）

劇集一開播已經掀起網民熱議，但目前劇集在豆瓣的評分已經暴跌至5.6分，表現不盡人意。對於迪麗熱巴在劇中的表現，評價一直是兩極化。一方面觀眾認為在劇中飾演九尾紅狐白鳳九的迪麗熱巴抓住了小狐狸的特點，擺出各式各樣的萌樣，一時嘟嘴、一時大笑，尤其是撒嬌時令網友心軟，完全演繹出狐狸天真活潑又頑皮的一面，就連委屈的樣子都非常可愛，深受觀眾喜愛。

在劇中飾演九尾紅狐白鳳九的迪麗熱巴擺出各式各樣的萌樣，非常可愛。（微博@電視劇三生三世枕上書）

+ 12 + 11 + 10

雖然迪麗熱巴將小狐狸靈動的一面演繹到位，但也有不少網友認為她的表現一般。首先在外形上她的黑眼圈及法令紋都較為明顯，扮相略顯疲態，失去了當初在《三生三世十里桃花》中的靈氣。而在表演方式上，有觀眾指她似乎發揮太局限，未能令大家投入劇情。

但有網友認為迪麗熱巴在劇中的扮相有些顯老。（影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

其實五官精緻、身形高䠷的迪麗熱巴一向被視為完美女神，但劇中可愛型的古裝扮相與她充滿異域美的外貌似乎不太適合，反而蓋過了她的優勢。而相比起當初因為演繹《三生三世十里桃花》中白鳳九一角而一炮而紅，年紀增長了的迪麗熱巴演技卻未有太大突破，難怪有不少粉絲都擔心她的發展，認為她應該接拍一些更適合自己的角色來表現自己，擺脫「花瓶」的標籤！

迪麗熱巴五官精緻、身形高䠷，但靚樣似乎局限了她的戲路。（微博@Dear-迪麗熱巴）