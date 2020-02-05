【武漢肺炎】倪晨曦月尾婚禮或延期：大家嘅健康最重要

倪晨曦月尾婚禮或需改期。（IG：@misselvani）

近日唔少酒樓宣布因為武漢肺炎疫情嚴峻，大量宴會取消令生意大受影響，需要員工放無薪假。倪晨曦（Elva）原定今個月26號同圈外男友喺香港註冊兼舉行婚禮，但因應疫情，佢接受《香港01》訪問時表示：「改期真係要考慮好多嘢，當然大家嘅健康最重要。」

倪晨曦指未婚夫本身都係一個caring嘅人：「面對突如其來嘅轉變壓力就更加大，我嘅角色就係負責開解佢啦。」（IG：@misselvani）

原定於去年年尾舉行婚禮，延至2月尾，點知又遇上武漢肺炎，Elva都表示已作最壞打算：「婚禮主要都係多倫多屋企人，因為本身打算七月會喺南京擺酒，所以本身內地親友都唔多。呢一刻其實真係未落實係咪延期，只係有考慮過呢個可能性，始終真係婚禮改期真係要考慮好多嘢，呢幾日會密切同未婚夫屋企人同埋自己屋企人溝通，了解佢哋嘅意願，當然大家嘅健康最重要，希望過一個星期，因應疫情嘅情況，再盡量作出最妥善安排。」

Elva去年同夫婚夫以及一班好友，到玻尼維亞拍攝婚紗照。（IG：@misselvani）

為咗工作及籌備婚禮，Elva無可避免需要外出，但佢都面臨無口罩可用嘅情況：「口罩存量之前係近乎零，但係唔心急唔恐慌，最多就係少啲出去，之後有朋友都好好咁俾咗啲我，我都唔敢要得多，10個8個存量就夠，留返俾有需要嘅人，出街嘅時候帶多一個喺身，見到冇口罩嘅公公婆婆都可以略盡綿力比一個佢。」

倪晨曦之前口罩存量跌至零，好在有朋友雪中送炭。（IG：@misselvani）

而工作方面亦有受到影響：「本身而家我應該喺巴黎出緊Trip做野，但係因為疫情關係所以取消咗，情人節會飛倫敦時裝周，如無意外會照去。另外試業中嘅Yoga Studio都因為疫情關係所以開張日期都延遲左，仲未定到確實開張日期。」

倪晨曦嘅YOGA STUDIO都要延期開張。（IG：@misselvani）